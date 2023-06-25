

مبارك الخالدي



تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الى الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد جنوب آسيا بعد تغلبه امس على منتخب باكستان 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد سري كافيرانا في مدينة بنغلور الهندية ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من البطولة.



وبهذا الفوز، رفع الأزرق رصيده الى 6 نقاط وينتظره لقاء مهم على صدارة المجموعة الثلاثاء المقبل مع منتخب الهند في ختام دور المجموعات. سجل أهداف الأزرق حسن حمدان 10 ومبارك الفنينى 16 و45 وعيد الرشيدي 68، وقدم الأزرق عرضا جيدا ودخل المواجهة بتشكيل مختلف مكون من بدر الصعنون لحراسة المرمى، وفي الدفاع علي عبد الرسول وحسن حمدان وخالد إبراهيم وعبدالله عمار، وفي الوسط سلطان العنزي وعلي خلف ومهدي دشتي ومبارك الفنيني، وفي الهجوم سلمان العوضي وعيد الرشيدي.



وأجاد لاعبو منتخبنا في التمرير والتحرك السريع في الثلث الأخير من الملعب مستثمرين حالة البطء لدفاعات باكستان، كما احسن الحارس الصعنون وخط الدفاع في التمركز والتغطية، ما افشل محاولات المنتخب المنافس.



ومرر الفنيني كرة عرضية لحمدان المتقدم للمساندة الهجومية والذي روض الكرة وسددها في مرمى الحارس يوسف جاز 10، وبعدها ومن كرة مرتدة مررها علي خلف الى الرشيدي الذي لم يتأخر في تمريرها للفنيني ليسددها في الشباك 16، وبعد جملة تمريرات تواجد الفنيني في المكان المناسب وأرسل الكرة لوب في مرمى الحارس الباكستاني 45 لتنتهي الحصة الاولى بتقدم مريح بثلاثية لمنتخبنا.



وفي الشوط الثاني، واصل منتخبنا أفضليته رغم التحسن في أداء منتخب باكستان وأجرى المدرب البرتغالي للأزرق روي بينتو تبديلا بدخول حمد حربي وعبدالله الفهد وعذبي شهاب بدلا من حمدان والعوضي ودشتي.



وبمهارة، نجح الرشيدي في إحراز الهدف الرابع بعد أن مر من الدفاع بمهارة، وسدد الكرة على يسار الحارس 68. وفي ربع الساعة الأخير، دفع الجهاز الفني بالمهاجم شبيب الخالدي بديلا للرشيدي، وكاد الخالدي يضيف الهدف الخامس، لكن الحارس أبعد الكرة الى ركنية 88 لتنتهي المباراة بفوز عريض للأزرق.