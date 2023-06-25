العمل في قطاع البنوك مهنة حافلة بالتحديات المستمرة يختارها من يستمتع حقاً بالعمل في هذه البيئة

«المتحد» يتمتع بأعلى معايير المعاملة العادلة ولا يوجد تمييز بين الموظفين.. فالجميع يعملون بروح التعاون



تسلّمت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي، «جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي حصلت عليها من مجلة ميد العالمية المرموقة، وذلك تقديرا لقيادتها الاستثنائية ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة.



بالإضافة إلى عضويتها النشطة بالعديد من مجالس إدارات المؤسسات الناشئة في مجالات الدفع الإلكتروني، ومراقبة الائتمان، وتصنيف المخاطر، والتأمين التكافلي، واعترافا بجهودها المتميزة بقطاع الصيرفة الإسلامية على مدار أكثر من 38 عاما منذ تعيينها في البنك الأهلي المتحد، وقد تم تسليم الجائزة في احتفالية أقيمت بالبنك الأهلي المتحد بحضور ممثلي الإدارة التنفيذية.



وبهذه المناسبة، قالت جهاد الحميضي: «يسعدني أن أتسلم هذه الجائزة من مجلة ميد التي تتمتع بسمعة مميزة، كما يسعدني أن يشاركني كل زملائي في البنك الأهلي المتحد هذه اللحظة المميزة، باعتبار أن هذا التكريم ليس لشخصي فقط، إنما هو لكل زملائي الذين ساهموا بجهودهم في تحقيق النجاح الذي يأتي أولا وأخيرا باسم البنك الأهلي المتحد ويضيف إلى إنجازاته.

فنحن جميعا نعمل لتحقيق النجاح للبنك والحفاظ على ثقة مساهميه وعملائه».



وأكدت على أن البنك الأهلي المتحد دائما ما يحصد الجوائز التي تؤكد نجاح كل إدارات البنك وتفوق نموذج أعماله وأن هذه الجوائز والتكريمات الدولية إنما هي نتاج لجهود مخلصة لكل منتسبي البنك.



وتقدمت الحميضي بالشكر من القائمين على مجلة ميد وأشادت بدعم مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد والذي يعد المحرك الأول لكل نجاح يحققه البنك وجميع منتسبيه. وتقدمت الحميضي بخالص الشكر لبنك الكويت المركزي لما يقدمه من دعم ومساندة للقيادات الوطنية النسائية وللجهاز المصرفي بشكل عام.



وأشارت إلى دور بيئة العمل المميزة وروح الأسرة في البنك الأهلي المتحد في الحفاظ على الكفاءات الوطنية وصقلها وإتاحة الفرصة كاملة للمتميزين منهم، مؤكدة أن الاستمرار في تحقيق النجاح يحتاج إلى بيئة عمل إيجابية ومستقرة.

وفي حوار مع مجلة ميد بمناسبة حصد الجائزة، أكدت الحميضي أن العمل في عالم البنوك هو مهنة حافلة بالتحديات المستمرة، يختارها من يستمتع حقا بالعمل في بيئة مليئة بالتحديات.

ومن هنا، أيقنت أن العمل المصرفي هو المسار الذي يناسب تطلعاتي بشكل كبير. فالعمل المصرفي يوفر فرصا أكبر للتدريب والتطور الشخصي بصفة مستمرة وبوتيرة سريعة.



وأضافت: «نحن في البنك الأهلي المتحد، نتمتع بأعلى معايير المعاملة العادلة، ولا يوجد تمييز بين الموظفين من مختلف الأجناس والأديان والخلفيات والذين يعملون بروح التعاون والتناغم، وفي هذا المناخ المتميز يتم تمكين المرأة من خلال كل فرص التدريب والتقدم الوظيفي تماما مثل الرجال. فالكفاءة وتحقيق الإنجازات هما الأساس دائما».



ونصحت الحميضي كل شخص لديه طموح بأن يضع خطة مسبقة لكل مهمة أو مشروع، وأن يحدد الأهداف الممكن تحقيقها من بداية العمل، والمرأة ليست استثناء في ذلك.



وحول المبادرات التي أطلقها البنك الأهلي المتحد للابتكار وتحسين منتجاته وخدماته، أشارت إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقها البنك الأهلي المتحد مؤخرا، من بينها إطلاق تطبيق B2B المتطور والذي يعمل بنماذج تشغيل مرنة.

كما كان للبنك الأهلي المتحد السبق والريادة في إطلاق خدمات Apple Pay وGoogle Pay في الكويت. وكذلك نقوم بمتابعة تطوير جميع المنتجات التي يقدمها البنك بشكل منتظم.

وحول الدور الذي يقوم به التمويل الإسلامي في دعم القرارات الاستثمارية المستدامة وطويلة الأجل، أوضحت الحميضي أن البنوك الإسلامية تقدم منتجات وخدمات تنافسية لقاعدة عملائها المتنوعة، وفي هذا الإطار توفر المنتجات التي يقدمها البنك الأهلي المتحد فرصا كبيرة للاستثمار في منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم تصميم منتجات الادخار والتمويل والعقارات والاستثمار التي يقدمها البنك الأهلي المتحد بعناية لتناسب جميع العملاء من المسلمين وغير المسلمين.



وتوقعت الحميضي أن يتضاعف نمو البنوك الإسلامية خلال العام الحالي، وخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضافت: «نحن في البنك الأهلي المتحد، نغتنم كل فرصة مناسبة لنكون جزءا من التمويل الجماعي لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد».

وفي ختام حديثها، أكدت الحميضي على أن بنك الكويت المركزي يقوم بدور حيوي في الحفاظ على نظام استقرار مالي قوي، كما تقوم وزارة المالية الكويتية برعاية الاستثمارات الحكومية، مما يساهم في تقدم النظام المالي بثبات وأمان.