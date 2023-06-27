عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وكيل التعليم العام أسامة السلطان مواعيد امتحانات المواد خارج الجدول في الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لصفوف المرحلة الثانوية.



وقال السلطان في تعميم أصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى العلم أن الامتحانات خارج الجدول تعقد في مقار لجان الدور الثاني المعتمدة، كما أن امتحان مادة الدستور وحقوق الإنسان لطلبة النظام الصباحي ودارسي ودارسات مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ونظام المنازل سيكون يوم الاثنين 3 يوليو، وامتحان مادة القرآن الكريم لطلبة النظام الصباحي ودارسي ودارسات مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ونظام المنازل يوم الثلاثاء 4 يوليو، مع إعداد امتحانات مواد خارج الجدول للطلبة المنتظمين النظام الصباحي مراكز تعليم الكبار في المدارس بمقار لجان الدور الثاني المعتمدة.