أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تنظيم الدورة التدريبية الصيفية الـ44 لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية خلال إجازة نهاية العام الدراسي 2022/2023 وتستمر حتى 24 أغسطس المقبل.



وقالت مديرة دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد منى الفيلكاوي في بيان صحافي أمس إن تنظيم هذه الدورة يأتي إيمانا من المعهد بأهمية العنصر البشري كونه أحد أهم مصادر الثروة القومية.



وأضافت الفيلكاوي أن الدورات الطلابية تأتي تجسيدا لما ورد في نص المرسوم الأميري الصادر بشأن إنشاء المعهد والتي هي من أهم أهدافه إذ تنص على «تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ»، مشيرة الى أن هذه الدورات قد حققت نجاحا كبيرا إذ استفاد منها ما يقارب 6100 طالب وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت أن الدورة ستتضمن عدة برامج علمية هي كيمياء وفيزياء الاشعاع وتكنولوجيا النانو والهندسة الجينية والهندسة العكسية والغذاء وعلم الأحياء الدقيقة وبرمجة تطوير الويب والطاقة المتجددة وبرمجة Raspberry Pi، مبينة ان برنامج الدورة تم إعداده بهدف تنمية عدة مهارات لدى الطلبة باستخدام أساليب تدريبية وعلمية والقيام بتجارب مختبرية وزيارات ميدانية وأنشطة ترفيهية ورياضية.



وذكرت أن القبول بالدورة للمرحلة الثانوية يقتصر على طلبة وطالبات الصف العاشر والحادي عشر الفرع العلمي وألا يقل المعدل الدراسي عن 75%، أما بالنسبة لطلبة المرحلة الجامعية فيقتصر القبول على الطلبة من الكليات العلمية من السنة الثانية فما فوق وطلبة كلية العلوم الإدارية تخصص اقتصاد وإحصاء ـ وطلبة كلية العلوم الحياتية - تخصص تكنولوجيا ونظم معلومات وتكنولوجيا الغذاء والتغذية وطلبة كلية الدراسات التكنولوجية من السنة الثانية فما فوق.