مبارك الخالدي



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم اختبارا جديا عندما يلتقي مع منتخب الهند في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة في مدينة بنغلور الهندية والتي ستختتم 4 يوليو المقبل.



ويدخل الفريقان المباراة وفي رصيد كل منهما 6 نقاط إلا ان الصدارة ذهبت مؤقتا الى الأزرق بفارق الأهداف. ولحساب المجموعة ذاتها يسبق اللقاء مباراة هامشية بين باكستان ونيبال.



وتأتي مشاركة الأزرق في البطولة ضمن خطة إعداده لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027، وتحسين التصنيف الدولي للمنتخب ورفع المستوى الفني وتحقيق الانسجام بين اللاعبين. ويطمح منتخبنا الى تحقيق نتيجة إيجابية اليوم وهي الفوز او التعادل لاحتلال المركز الأول ومواجهة المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية والاقرب حسابيا هو منتخب بنغلاديش بعد انفراد منتخب لبنان بصدارتها، وذلك في الأول من الشهر المقبل.



وكان الجهاز الفني للأزرق قد استدعى مدافع منتخبنا الأولمبي عبدالعزيز ناجي للانضمام لصفوف المنتخب، ومن المتوقع ان يدفع بينتو بتشكيلته الأساسية اليوم كون المباراة اختبارا حقيقيا امام منتخب متطور في السنوات الماضية ويتميز بالسرعة والتجانس، كما ان الجهاز الفني عمد في اللقاءين السابقين امام نيبال وباكستان الى المداورة في تشكيلته بهدف تفادي الإرهاق والاصابات واختبار كل عناصر قائمته.