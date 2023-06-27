الدوحة - فريد عبدالباقي



خسر منتخب قطر لكرة القدم أمام منتخب هايتي 1-2 على ستاد «NRG» بمدينة هيوستن، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثانية لبطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16يوليو المقبل، وضمن ذات المجموعة، فاز منتخب المكسيك على هندوراس 4-0.



بادر «العنابي» بالتسجيل عن طريق لاعبه يوسف عبدالرزاق «20»، وأدرك منتخب هايتي التعادل في الدقيقة «45+1» عبر دوكينز نازون من ضربة جزاء، وأضاف فرانتزدي بيروت الهدف الثاني في الدقيقة «90+6». من جانبه، شن المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش هجوما شرسا على حكم اللقاء الجامايكي دانيون بارشمنت، مؤكدا أن التحكيم لم يكن جيدا في المباراة، وكانت لنا ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم الجامايكي. وأضاف: هناك الكثير من الأمور التي لم تكن على ما يرام على مدار المباراة، لأول مرة أرى حكما يوقف اللعب من أجل أن يقوم أحد لاعبي الفريقين بربط الحذاء الخاص به. ويعتقد كيروش أن اللاعبين قدموا المطلوب منهم، بعرض جيد ومقبول بالنسبة لنا، بجانب حصولهم على المزيد من الخبرات المطلوبة للكثير منهم، خاصة أن بعضهم يفتقدون الخبرة الدولية المطلوبة وبعضهم يلعب للمرة الأولى على المستوى الدولي.