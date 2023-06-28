أطلقت «لوياك» مبادرة «فرحة العيد» لمساعدة الأطفال برعاية البنك الأهلي المتحد وبمشاركة 25 متطوعا، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحيث قام متطوعو «لوياك» بلقاء الأطفال من الأسر المتعففة والتسوق معهم لشراء مستلزمات العيد، بالإضافة إلى نشاط اللعب مع الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك في سيتي سنتر الشويخ وسط أجواء جسدت مبدأ الأسرة الواحدة، حيث استفاد من هذه المبادرة 50 طفلا من الأسر المتعففة.



وقالت مدير البرامج وعلاقات الشركات في «لوياك» منى زعيتر إن «لوياك» تضع نصب أعينها دائما مساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم، ويأتي ذلك من منطلق رؤيتها الهادفة في خدمة المجتمع، ونحاول التخفيف من الصعوبات التي تتعرض لها الأسر المتعففة بقدر استطاعتنا لنوفر لهم سبل الراحة والعيش الكريم، مؤكدة أن تعاون «لوياك» مع البنك الأهلي المتحد يأتي بعد إيمانهم برؤيتنا وأهدافنا تجاه المجتمع، ولا يسعني إلا أن أشكرهم على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المبادرة.



وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: سعداء بهذه اللفتة الطيبة التي تأتي في إطار تعاوننا المثمر مع مؤسسة لوياك التطوعية والمعروفة بمبادرتها المتميزة في مجال العمل المجتمعي والخيري. ونعتبر أن مبادرة «كسوة العيد» لدعم الأطفال من الأسر المتعففة وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة جزء من رؤيتنا للعمل المجتمعي الذي ينبع من التكافل ومساعدة الفئات غير القادرة وتخفيف معاناتهم.