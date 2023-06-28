بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم المدير المساعد للعلاقات العامة والمبيعات في المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي محمد السنعوسي بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. كما تقدم بالتهنئة لجميع أبناء الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت الطيبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وعلى أهلها بالخير والبركات. كما تقدم السنعوسي بالنيابة عن المركز العلمي بتهنئته وتبريكاته لرواد المركز وزواره، مؤكدا أن المركز يعمل خلال فترة العيد بكامل طاقته لاستقبال الزوار وتقديم الأفضل لهم.