تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



هذا، وقد ضمن سموه في برقياته تحياته الأخوية وصادق تهانيه وطيب تمنياته المقرونة بخالص الدعاء للمولى سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا نصها:



حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه،



أمير البلاد المفدى....



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد...



يسعدني والأمة الإسلامية جمعاء تستقبل بالبشر والترحاب عيد الأضحى المبارك، أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات مقرونة بصادق الابتهال والدعوات إلى المولى عز وجل أن يمن عليكم بعظيم آلائه وكريم نعمائه، ويكلأكم بوافر الصحة وتمام العافية والعمر المديد سائلا إياه في علاه أن يهل هذا العيد وأمثاله أعواما عديدة على وطننا العزيز بالرفعة والخير وعلى أمتينا العربية والإسلامية باليمن والبركات.



وفي هذه المناسبة الجليلة العابقة بنفحاتها الإيمانية العطرة، نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بكريم عنايته كويتنا الغالية دار أمن وعزة ورخاء ويديم أفضاله ونعمه ظاهرة وباطنة على أهلها الأوفياء وأن يوفق سموكم، حفظكم الله ورعاكم ويسدد خطاكم، ويحفظكم قائدا للشعب وذخرا وفخرا لوطننا العزيز لتواصلوا قيادة مسيرته المباركة على دروب العزة والمنعة والازدهار.



والله يحفظكم ويرعاكم



وكل عام وسموكم والكويت بكم في خير ورفعة....



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أعرب فيها سموه عن بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه، وأن يبارك في كل جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري الطموح عبر تحقيق المزيد مما ينشده من تقدم ورقي وازدهار، ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.



كذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيده على الوطن الغالي وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يمتع سموه، رعاه الله، بوافر الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة ومن دعاء صادق بمناسبة الأضحى المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه، ويكلل كل جهود أبناء الوطن لخدمته والارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.



تهنئة رئيس جيبوتي بالعيد الوطني



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس جيله موفور الصحة والعافية ولجمهورية جيبوتي وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.