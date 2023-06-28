أسامة أبو السعود



أكد رئيس بعثة الحج الكويتية د. بدر المطيري وصول جميع حجاج الكويت، إلى مشعر عرفات بسلام وأن أوضاعهم مطمئنة والحمد لله ويتمتعون بصحة جيدة.



وذكر المطيري في تصريح صحافي: ان انتقال الحجاج الى عرفات سواء بالنسبة للذين جاءوا من منى بعد أن قضوا يوم التروية، أو من مكة بالنسبة للذين لم يبيتوا في منى تم بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن جميع الحجاج يحظون برعاية كاملة من حملاتهم ومتابعة دقيقة ومستمرة من أعضاء بعثة الحج الكويتية.



وتابع قائلا: إن عمل فرق ولجان بعثة الحج الكويتية مستمر، وهذا العمل بدأ حاليا مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة عنوانها التشمير عن ساعد الجد وعدم التهاون في أي أمر يخص الحجاج لاسيما بعد بدء المناسك في يوم التروية 8 ذي الحجة واليوم يوم عرفة 9 ذي الحجة، وهو أعظم أيام الدنيا، مضيفا: إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاجتهاد والعمل بشكل مضاعف عن السابق؛ لأننا جميعا أتينا لخدمة ضيوف الرحمن من الكويت في هذه الأيام العظيمة على وجه التحديد.



وأشار إلى أن جميع أعضاء البعثة يتابعون أوضاع الحجاج ويزورونهم في مقار حملاتهم في المشاعر المقدسة ويسألون عن أحوالهم، وهي مطمئنة والحمد لله، مضيفا: إن ثقتنا كبيرة بالحملات الكويتية التي تواصل النجاح من عام لآخر وهي قادرة على مواصلة وتحقيق التميز كما اعتدنا منهم ذلك.



وشكر المطيري جميع فرق ولجان البعثة ممثلة في وزارات وهيئات الدولة التي أدت وتؤدي دورها على أكمل وجه لاسيما من خلال جولاتها المستمرة في مشعر عرفات للتأكد من توافر جميع احتياجات ومتطلبات الحجاج وفق العقود المبرمة مع الحملات الكويتية وكذلك الاطمئنان على أحوالهم وسلامتهم.



كما شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين لما تقدمه من تسهيلات ضخمة وجهود كبيرة في موسم الحج يلمسها القاصي والداني وذلك بهدف خدمة الحجاج من جميع دول العالم الإسلامي.