هادي العنزي



تألق لاعب فريق كرة السلة بنادي الكويت هاشم أسد سريعا في دوري الناشئين والشباب (تحت 17 و19 سنة)، ولفت الأنظار، ليحجز مكانه مع بطل الخليج والعرب، ويشكل علامة فارقة مع منتخبنا الوطني للشباب، رغم أنه لم يمض على انضمامه للنادي سوى عامين فقط!



هاشم أسد (مواليد 2 أبريل 2005) لم يكتف بالإنجازات الشخصية التي حققها محليا، فذهب بعيدا وراء حلمه، ليقدم أوراق اعتماده إلى جامعة جورج تاون، أملا في المشاركة مع فريقها في دوري الجامعات لكرة السلة، التي تعد البوابة الرئيسية والرسمية للدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، وما هي إلا أيام قلائل حتى لقي القبول والترحيب من إدارة الجامعة واعتماده طالبا في كلية الاقتصاد، بعد توصية بضرورة قبوله من الجهاز الفني لكرة السلة بالجامعة، ليصبح طالبا في إحدى أرقى الجامعات الأميركية، ولاعبا في فريق يعد أحد أبرز ممولي الـ NBA باللاعبين الموهوبين.



«الأنباء» التقت هاشم أسد في حوار قصير قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة لبدء مسيرة رياضية تعد الأولى من نوعها للاعب كرة سلة كويتي يخوض تجربة اللعب في المستوى الأول لدوري الجامعات الأميركية.



بداية، أكد هاشم أسد أن هناك عدة عوامل وراء تفوقه الرياضي، وقال: «مارست كرة السلة في عمر 13 سنة، برعاية كبيرة من الوالد، حيث حرص على صقل مهاراتي في أكاديمية «HOOP MOUNTAIN» لكرة السلة، وكذلك إدخالي في عدة معسكرات تدريبية في الولايات المتحدة، عادة ما تكون أقل من 4 أسابيع، مع شقيقي حمزة وآدم، وبعدها انضممت إلى نادي الكويت في عمر يعتبر متقدم (16 عاما)، وقد اجتمع التدريب المبكر، والمعسكرات الخارجية، وإحصائيات المباريات مع نادي الكويت، كلها لتكون سببا وراء اهتمام مدرب كرة السلة لفريق«جورج تاون» بانضمامي للجامعة، لافتا إلى أن والده كان حريصا على متابعته، ومناقشته بعد كل مباراة لفريقه، وتوجيه النصح له، خاصة وهو لاعب سابق بنادي كاظمة.



راشد الرباح وكوبي.. القدوة



وأشار هاشم إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر بداية تجربته مع فريق جامعة جورج تاون، حيث سيغادر نهاية يوليو المقبل للانضمام للفريق، تمهيدا للمشاركة في دوري الجامعات الذي ينطلق سبتمبر المقبل، مضيفا ان الحلم أصبح حقيقة، وما هي إلا خطوة عن الانضمام إلى أفضل مسابقة في العالم لكرة السلة، وسأبذل قصارى جهدي للعب في الـ NBA، فهذا حلم كل لاعب في العالم، رغم الصعوبات المتوقعة، من حيث المنافسة والمستوى الفني الرفيع للاعبين.



وشدد على أن الموسم الأول مهم جدا مع فريق جورج تاون، وقال: سأبذل أفضل ما لدي لأثبت نفسي للمدرب واللاعبين، وللفوز بأكبر عدد من المباريات، وسأسعى مع الفريق للفوز بأكثر من بطولة، خاصة أن هناك عدة بطولات خلال الموسم، كما أنه من خلال دوري الجامعات يمكن الارتقاء نحو دوري المحترفين الأميركي من الموسم الأول، لافتا إلى أن قدوته المحلية لاعب منتخبنا الوطني راشد الرباح، وعالميا الأميركي الراحل كوبي براينت، مشيدا بالدور الكبير للجهاز الإداري لنادي الكويت بقيادة بدر العصيمي، والمدربين الذين ساهموا بتطويره في السنوات الماضية.