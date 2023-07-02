الدوحة - فريد عبدالباقي



انتقد المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش أداء التحكيم خلال لقاء قطر وهندوراس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، على ستاد «State Farm» بمدينة غلينديل بفينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، في ثاني جولات المجموعة الثانية من بطولة الكأس الذهبية «كونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو الجاري. وأضاف كيروش: الحكم الأميركي أرماندو فيلاريال لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لنا إثر لمس لاعب هندوراس الكرة بيده بوضوح داخل منطقة الجزاء.. هل كانت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) متواجدة في هذه المباراة، الجميع شاهد أنها فعلا ركلة جزاء صحيحة وواضحة. وأوضح: لا نريد أن نفوز أو نخسر بهذه الطريقة بأخطاء من الحكام، لكننا بذلنا قصارى جهدنا داخل الملعب، لكن أن تخسر 4 ركلات جزاء في مباراتين هذا يجعل منظومة التحكيم في «كونكاكاف» بالكامل مطالبة بأن تراجع حساباتها سريعا.



وسيختتم منتخب قطر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب المكسيكي في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الرابعة فجر الاثنين بتوقيت الكويت على ستاد «Levi›s Stadium»، حيث يمتلك العنابي في رصيده نقطة واحدة، في ترتيب المجموعة الثانية متساويا مع هندوراس، فيما يتصدر المنتخب المكسيكي الترتيب بـ 6 نقاط ثم هايتي في المركز الثاني بـ 3 نقاط.



فتح باب القيد الصيفي



هذا، وبدأت الأندية القطرية في تسجيل لاعبيها المحترفين والمواطنين خلال فترة الانتقالات الصيفية والذي بدأ 27 يونيو الماضي، ويستمر حتى 18 سبتمبر المقبل، حيث أعلن النادي الأهلي، عن تعاقده مع لاعب وسط سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الإيفواري إدريسا دومبيا «25 عاما»، لمدة موسمين لتكون أولى صفقات الفريق هذا الصيف.



كما تعاقد نادي السد رسميا مع البرازيلي جيوفاني هنريكي قادما من فريق بالميراس البرازيلي، حتى يونيو 2028، أي لمدة 5 مواسم قادمة.



وبذلك، ينضم جيوفاني إلى اللاعبين الجدد بعد أن تعاقد السد مع الكولومبي ماتيوس أوريبي، وقام بتجديد عقد لاعبه البرازيلي غيليرمي توريس لمدة موسمين.



في المقابل، وجه نادي الغرافة شكره للثنائي الجزائري إسحاق بلفوضيل، ومهدي تاهرات والمدافع الأوزبكي إسلوم توختاخوجاييف، وذلك بعد انتهاء عقودهم.