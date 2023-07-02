أصدرت مؤسسة SQ (Quacquarelli Symonds) العالمية المتخصصة بالتعليم العالي تصنيفها الجامعي العالمي لسنة QS World University Rankings 2024، الذي أعلن عنه رسميا في 27 يونيو الماضي ونشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للمؤسسة Topuniversities.com. ويتميز إصدار هذا العام كونه النسخة العشرين من تصنيفات مؤسسة QS التي تأتي في ظل تطور الأولويات والتطلعات في قطاع التعليم العالي حول العالم. وتماشيا مع دورها الرائد في دعم تميز قطاع التعليم العالي، حرصت مؤسسة QS على تحديث منهجية ومعايير تصنيفاتها العالمية في نسختها العشرين لعام 2024 لحث الجامعات على تحقيق التوازن في أولوياتها بدءا من التميز والتعاون في البحث العلمي والسمعة الأكاديمية، والالتزام بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، وسمعة الجامعة في سوق العمل وتخريج أجيال مبدعة ومؤهلة للتوظيف، بالإضافة إلى المكانة العالمية والجهود البناءة نحو مستقبل أكثر استدامة.



أفضل جامعات العالم حسب QS World University Rankings 2024



ويشمل هذا التصنيف لسنة 2024، ترتيب أفضل 1500 جامعة مصنفة من 104 دول حول العالم. وفي لائحة ترتيب الـ 10 جامعات الأولى عالميا، فقد حافظ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة على مركز الصدارة في لائحة الـ Top10، كما هو مبين في الجدول رقم (١):



في الكويت احتلت AUM المركز الأول والمرتبة 671-680 عالمياً



على صعيد الكويت، حلت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) في المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي، وواصلت تقدمها من مرتبة 701-750 في سنة 2023 إلى مرتبة 671-680 عالميا لسنة 2024، بحسب الرسم البياني للجامعة، والمتوافر على الموقع الرسمي لـ QS.



الجدير بالذكر أن هذه المرتبة تضع AUM ضمن أفضل 45% من الجامعات المصنفة في إصدار 2024.



أما فيما يخص الجامعات الأخرى في الكويت، فقد شمل هذا التصنيف إضافة الى AUM، جامعة الكويت التي حلت في المرتبة 851-900 وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 851-900.



أفضل جامعات العالم العربي والخليج



عربيا، 84 جامعة من بينها 36 خليجية أدرجها ترتيب QS 2024، وذلك من 15 دولة شملت: السعودية (16 جامعة في طليعتها جامعة الملك عبدالعزيز)، مصر (15 جامعة في طليعتها جامعة القاهرة)، الإمارات (11جامعات في طليعتها جامعة خليفة)، الأردن (9 جامعات في طليعتها جامعة الأردن)، لبنان (8 جامعات في طليعتها الجامعة الأمريكية في بيروت)، العراق (5 جامعات في طليعتها جامعة بغداد)، تونس (4 جامعات في طليعتها جامعة تونس المنار)، الكويت (3 جامعات في طليعتها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية ـ AUM)، فلسطين (3 جامعات في طليعتها جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية)، البحرين (3 جامعات في طليعتها جامعة العلوم التطبيقية)، قطر (جامعتين في طليعتها جامعة قطر)، السودان (جامعتين في طليعتها جامعة الخرطوم)، وجامعة واحدة في كل من سلطنة عمان (جامعة السلطان قابوس)، سورية (جامعة دمشق)، والمغرب (جامعة محمد الخامس بالرباط). ويظهر الجدول 2 الجامعات الخليجية التي صنفت ضمن أفضل 1500 جامعة في العالم بحسب تصنيف QS 2024:



www.aum.edu.kw



