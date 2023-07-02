بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هجريا، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الموقرة ممثلة بجميع الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي استنفرت وكرست كل طاقاتها وجهودها على مدار الساعة بكل اخلاص وتفان لتحقيق إنجاحه، مشيدا سموه بتواصل أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام طوال العام وتطبيق الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في جميع المنافذ والمشاعر والتي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية الشقيقة في تنمية الخدمات خلال موسم الحج تلبية لاحتياجات ضيوف الرحمن وما تعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا سموه الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لما يعكفان عليه من عمل متواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وكبير من خلال التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بتنفيذ وترجمة خطة الحج على أفضل وأكمل وجه، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ماري سايمون حاكم عام كندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولكندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



كذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو الديموقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.