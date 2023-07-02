ثامر السليم



استقبلت جمعية الإصلاح الاجتماعي جموع المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك في ديوانية الجمعية بمنطقة الروضة. وفي هذا السياق، هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية الاصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة والشعب الكويتي بعيد الاضحى.



وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»، على هامش حفل استقبال المهنئين، ان العيد فرحة وشكر لله سبحانه وتعالى على اتمام ركن الحج ووقفة عرفات، مؤكدا ان جمعية الاصلاح تحرص كل عام على استقبال المهنئين في عيد الاضحى المبارك وشهر رمضان وعيد الفطر السعيد، حيث تقيم حفل استقبال للتهاني في هذه المناسبة العظيمة والتلاقي وهذا ما اعتاد عليه اهل الكويت جميعا، ونحن نؤكد هذا التلاقي وهذا التهاني في جميع المناسبات سواء كانت في الاعياد او في غيرها.



وأشار د.المذكور الى ان كثافة الحضور والمهنئين هي دليل على ان جمعية الاصلاح الاجتماعي على تواصل دائم مع الناس وترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الكويتي، سائلا الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وكذلك يتقبل من حجاج بيته الحرام وان يعودوا الى ديارهم سالمين غانمين. وبين ان الجمعية بجميع قطاعاتها وبجميع انشطتها تحاول قدر الإمكان بأي فرصة من فرص الخير سواء كانت في الأيام العظيمة في العشر الأوائل من ذي الحجة او في رمضان او في اي مناسبة تقيم هذا الامر باذن الله، داعيا الى الوحدة والوئام والسلام وأن يكون هذا عيدا مباركا وعيدا يفرح به المؤمنون لأن الله سبحانه وتعالى جعل وراء كل ركن عيدا، فعيد الفطر يكون دائما بعد انتهاء ركن الصيام وعيد الاضحى يكون بعد وقفة عرفات وهو الحج الاكبر، وكذلك هذا اليوم يوم عيد الاضحى ايام التشريق الثلاثة هي ايام يمن واطعام وصلة وتكبير وتهليل وخاصة في التكبير المقيد بعد كل صلاة الى ان تنتهي هذه الايام المباركة بإذن الله، وأشكر جريدة «الأنباء» على اهتمامها وعلى تغطيتها لحفل الاستقبال.