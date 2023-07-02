واصلت «الأنباء» استقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة المتفوقين بالقسمين العلمي والأدبي وكذلك طلبة المعهد الديني ومدارس التربية الخاصة، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها وحرصاً على التواصل معهم وتشجيعاً لجميع أبنائنا الطلبة على استمرار الاجتهاد والمثابرة لحصد أعلى الدرجات دوماً، ليكون ذلك محفزا لهم على النجاح في حياتهم الجامعية. وقد عبر المتفوقون عن سعادتهم بالنتائج التي حصلوا عليها، مشددين على أهمية الجد والاجتهاد وتنظيم الوقت والالتزام لتحقيق أفضل النتائج. كما أشاد الطلبة الفائقون بدور مدارسهم والأسرة التعليمية، مؤكدين دور والديهم وأسرهم بمتابعتهم وتوفير أجواء الدراسة والتفوق.



أوضح أنه سيكمل دراسته بتخصص الطب البشري



أسامة المصري 100% علمي: تحفيز الأهل والالتزام بالدراسة مفتاح التفوق



قال المتفوق أسامة السيد المصري من مدرسة النجاة الاهلية والحاصل على نسبة 100% علمي إن الصعوبات في الدراسة قد واجهته طوال فترة العام الدراسي، وتم التغلب عليها بفضل الله ثم دعاء الوالدين.



وأهدى أسامة، مصري الجنسية، نجاحه الى والديه وجميع افراد اسرته ومعلميه والشكر لوزارة التربية التي احسنت تنظيمها للاختبارات.



واشار الى أن من اسباب التفوق والنجاح هي الالتزام بالدراسة والتحفيز الدائم من الاهل والدراسة، والتفكير في الهدف القادم



ولفت الى انه سيكمل دراسته في تخصص الطب البشري، ناصحا الجميع بالاجتهاد في الدراسة، والبعد عن اليأس والتفكير في مستقبل ايجابي وعدم الملل من الدراسة.







نصحت زملاءها بمتابعة التحصيل العلمي باستمرار



إسراء فرغل 100% علمي: دعاء الوالدين والتنظيم سر التفوق.. وأتمنى دراسة الطب



قالت المتفوقة إسراء فرغل عبدالله عبدالعزيز (مصرية الجنسية) من ثانوية الفروانية والحاصلة على نسبة 100% انها تهدي نجاحها للكويت ووزير التعليم الذي تضافرت جهوده مع كافة القيادات ليمر العام الدراسي بنجاح، كما اهدت نجاحها لمدرستها ومعلماتها ولوالديها.



وذكرت أن أسباب نجاحها تعود بتوفيق من الله عز وجل ثم دعاء الوالدين والتنظيم في الدراسة بشكل مستمر، وجهود المعلمين.



ولفتت الى انها تتجه لدراسة الطب البشري، ناصحة الطلبة بالاجتهاد والتوكل على الله ثم الاخذ بالاسباب التي تتمثل في الدراسة ومتابعة التحصيل العلمي باستمرار، وطلب المساعدة عند الحاجة والتغلب على كل مشاعر القلق.





بلال أبورمان 99.82% علمي: كان عاماً مثيراً تنقلت فيه بين خبرات الحياة والدراسة



عبر الطالب المتفوق بلال سامر أبورمان، أردني الجنسية، عن سعادته وامتنانه للنجاح الذي حققه بتوفيق من الله، مؤكدا أن التفوق لم يكن ممكنا دون تعاون ومساندة العديد من الأشخاص، بدءا من دعاء الوالدين وجهود إدارة المدرسة والمعلمين وصولا إلى الأهل والأقارب والزملاء في رحاب بلده الثاني الكويت.



وأشار بلال إلى أنه حرص على التنوع في خبرات حياته، وقد تنقل وسافر خلال العام، ورغم ذلك تمكن من تحقيق التفوق العلمي والمهاري. ولعب هذا التنوع والتنقل دورا كبيرا في تفوقه.



وعن تحدياته في الدراسة، أشار بلال إلى أن المواد التي تتطلب الحفظ كانت تشكل تحديا بالنسبة له، إضافة إلى اضطراب ساعات الدراسة. وتغلب على هذه التحديات بالجد، مركزا على الاستفادة من التنافس الإيجابي مع زملائه في الدراسة والاجتهاد الشخصي.



وتحدث بلال عن نمط دراسته، حيث تجاوز التحديات بالتعامل الإيجابي معها، وقلل استخدام الهاتف المحمول، واستفاد من نماذج الاختبارات والأسئلة المتاحة عبر الإنترنت، معبرا عن شكره للأشخاص الذين يساهمون في توفير المواد التعليمية المجانية على الشبكة.



وأكد بلال أهمية الاعتماد على النفس والالتزام بالحصص المدرسية والتفاعل الإيجابي المباشر مع المدرسين. ومن الجوانب التي يفتخر بها الطالب بلال في هذا العام الدراسي هو مرافقته لفريق من قناة الجزيرة في برنامج المقابلة في ولاية نيويورك وجامعة برينستون في نيوجيرسي، حيث شارك في التدريب في هذا البرنامج خلال الاجازة الشتوية.



وأعرب بلال عن رغبته في دراسة الهندسة بما يرتبط بمجالاتها الحديثة، على الرغم من التوجيهات والنصائح التي يتلقاها بشأن دراسة الطب وهو ما سيحدده قريبا ان شاء الله.



رنيم الطباع 98.59% أدبي: تنظيم الوقت والمثابرةمفتاح لتحقيق التفوق



عبرت الطالبة المتفوقة رنيم عامر أنتور الطباع عن سعادتها بالحصول على نسبة 98.59% في القسم الأدبي من مدرسة الجيل الجديد الأهلية.



وأهدت رنيم تفوقها إلى والديها وأسرتها على ما بذلوه معها من جهود وحرص على توفير أفضل أجواء الدراسة، وكذلك إلى مدرستها وجميع معلماتها اللاتي كن مثالا في العطاء طوال المرحلة الثانوية وخصوصا في الثاني عشر حيث كانت النتائج وحصد ثمار الجد والاجتهاد.



وأكدت رنيم حرصها على متابعة دراستها الجامعية داعية الله تعالى أن يوفقها باختيار الكلية المناسبة وأن تكمل مسيرتها في جامعة الكويت، والتي ستتابع اجتهادها فيها بما يحقق طموحها بأن تصبح إنسانة مفيدة لمجتمعها أسرتها بما تقدمه في أي مجال علمي.



ونصحت رنيم زميلاتها بالحرص على تنظيم الوقت والمثابرة منذ أول أيام العام الدراسي وعدم ترك أي فقرة ضمن المنهاج مهما كانت بسيطة، والتواصل المستمر مع المدرسات.



الحاصلة على المركز التاسع على القسم الأدبي



شوق الفضلي 99.45% : أنوي دراسة الأدب الإنجليزي





قالت الطالبة المتفوقة والحاصلة على المركز التاسع في القسم الادبي بنسبة 99.45% شوق خليفة كامل سالم الفضلي من مدرسة النجاة الاهلية الثانوية للبنات - المشتركة: ان حصولي على هذه النسبة جاء بفضل التوفيق من الله سبحانة وتعالى وبفضل مساعدة والدي لي في تنظيم وقتي والمذاكرة المستمرة، مشيرة الى انها تنوي اكمال دراستها في تخصص الأدب الانجليزي لحبها الشديد للغات والترجمة في كلية الآداب بجامعة الكويت.



وأضافت انها تهدي تفوقها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد وإلى وزير التعليم د.حمد العدواني والى ادارة مدرستها النجاة الأهلية الثانوية للبنات ولمعلماتها اللاتي لم يدخرن جهدا في سبيل حصولها على هذا التفوق.



ونصحت شوق زميلاتها الطالبات بتنظيم الوقت دوما والتركيز خلال الدراسة ومتابعة الدروس أولا فأول.