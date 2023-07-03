محمد راتب



أصدر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيانا استنكر فيه الموقف المقيت لشرذمة من السويد الذي أثار حفيظة كل مسلمي العالم، والطعن السافر بأقدس مقدساتنا ألا وهو كتاب الله العظيم ودون أي مراعاة لقدسية هذا الكتاب أو أي احترام لمشاعر أمة المليار مسلم.



وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس: من واجبنا ومن مساحتنا التي نستطيع التحرك منها، قام اتحاد الجمعيات بالاستنكار والشجب الشديد لما فعله هؤلاء الشرذمة بكتاب الله، وحصر جميع التعاميم التي صدرت للجمعيات بجميع المنتجات السويدية والبالغ عددها 259 منتجا تابعة لـ 23 شركة.



وأضاف الفارس: سيتم التعميم للجمعيات التعاونية بهذه المنتجات حتى يتخذوا الإجراء اللازم من جهتهم، سائلا الله القبول والثبات، مشيرا إلى أننا لن نزايد على إيمان أو معتقد أي شخص، وسنكون سندا للدولة في جميع قراراتها التي من شأنها الدفاع عن الدين كما هو منصوص عليه في الدستور الكويتي.