القاهرة ـ ناهد إمام



أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الحوض العائم «فخر القناة» يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة، في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة.



وقال الفريق أسامة ربيع ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري ـ «إن السفن التي تعبر قناة السويس قد تحتاج للصيانة والإصلاح تحت خط المياه، وهنا تأتي أهمية الحوض العائم، حيث يتم رفع السفينة عليه وإصلاحها».



وأوضح أنه يوجد تعاون مع العديد من الدول العالم، وذلك في سبيل تنويع مصادر الدخل وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مضيفا «نحن تعاونا مع الصين في العديد من القاطرات ومع كوريا الجنوبية في الحوض العائم، ونتعاون مع اليابان من أجل سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبا، ونتعاون مع القطاع الخاص».