قال متحدث باسم قصر باكنغهام أمس إن الملك تشالز سيستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في قلعة وندسور في العاشر من يوليو الجاري.



وأضاف المتحدث أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عن الاجتماع الذي سيعقد في أحد أماكن إقامة الملك تشالز خارج لندن.



من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن سيتوجه إلى أوروبا بين التاسع والثالث عشر من يوليو الجاري. كما سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في ليتوانيا قبل أن يتوجه الى فنلندا.



وسيلتقي بايدن الملك تشالز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن بهدف «تعزيز الصلات الوثيقة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.



ويتوجه بعدها الى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للمشاركة في قمة الحلف يومي 11 و12 الجاري، وفق ما ذكر في بيان.



وفي المحطة الأخيرة من جولته في هلسنكي، يحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال في 13 يوليو.



وانضمت فنلندا رسميا الى الحلف الأطلسي في ابريل. وكانت طلبت انضمامها في فبراير 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومثلها فعلت السويد.



والسويد «مدعوة» للانضمام إلى الحلف منذ يونيو 2022، لكن ترشحها الذي يجب أن تصادق عليه الدول الـ31 الأعضاء، يعارضه كل من تركيا والمجر.



وقبل جولته، يستقبل بايدن رئيس الوزراء السويدي اولف كريسترسون بعد غد الأربعاء في البيت الأبيض لمناقشة عملية انضمام بلاده.