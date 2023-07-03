مفرح الشمري



في كل مناسبة تمر على البلاد تؤكد وزارة الإعلام ممثلة بقطاعاتها (الإذاعة، التلفزيون، والاخبار) انها على مستوى الحدث الذي تتصدى لتغطيته من خلال محطاتها المتنوعة حتى تعطي هذا الحدث حقه في برامجها وردة الفعل التي تستحقها، وهذا الأمر بات واضحا في تغطية قطاع الأخبار لموسم الحج وعودة الحجاج واحتفالات الأمتين العربية والاسلامية بعيد الأضحى من خلال تقارير حية تنقل من قلب الحدث، والأمر كذلك في قطاعي الاذاعة والتلفزيون اللذين كان العاملون فيهما شعلة نشاط لتغطية احتفالات عيد الأضحى في البلاد من خلال تشكيل فرق عمل متنوعة لتغطية هذه الاحتفالات، وذلك بتعليمات واضحة من وزير الاعلام ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، حتى يتعرف القاصي والداني على عادات وتقاليد الشعب الكويتي في عيد الأضحى، خصوصا أن الاعلام الكويتي له متابعون كثر في جميع الدول العربية والإسلامية.



التعليمات التي صدرت من قبل الوزير عبدالرحمن المطيري نفذها المسؤولون عن تلك القطاعات باقتدار، فكانت تغطية مميزة استطاعوا من خلالها توصيل صوت الكويت بكل مهنية إلى أرجاء العالم، وكانوا «قدها وقدود» في نقل مشاعر أهل الكويت والمقيمين على أرضها من خلال البرامج التي انطلقت من الصباح حتى المساء والتي تتحدث عن فرحة العيد وفرحة عودة الحجاج، بالإضافة الى برامج المسابقات التي خصصت لها جوائز مالية قيمة من وزارة الإعلام، وذلك حرصا منها على ان «تعايد» أهل الكويت ومن يقيم على أرضها وتشاركهم فرحة العيد.