ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل امس أنه تم رصد نحو 400 حالة تساقط للصخور وتدفقات «بطيئة للغاية» للحمم البركانية في بركان «مايون» بإقليم «ألباي»، خلال 24 ساعة.



وسجل المعهد 397 حالة سقوط للصخور وأربعة زلازل بركانية وكتلتين من الرماد البركاني سريعتي الحركة، المعروفة باسم «تيارات كثافة الحمم البركانية»، حسب صحيفة «فلبين ستار» امس.



وقال علماء البراكين إن الحمم البركانية، التي تتسرب ببطء من فوهة بركان «مايون»، وصلت إلى 2.7 كيلومتر و1.3 كيلومتر على طول وادي «مي-اسي» في بلدة «داراجا» ووادي «بونجا» في ليجازبي سيتي، على التوالي. وانتشر الحطام من الانهيار، لمسافة أربعة كيلومترات من فوهة البركان.



والبركان «مايون» تحت الإنذار الثالث، الذي يشير إلى احتمال حدوث ثوران خطير، في غضون أسابيع أو حتى أيام، منذ الثامن من يونيو الماضي.



ويعد بركان «مايون»، الواقع على ارتفاع 2462 مترا موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال. وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية.



وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص. ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.