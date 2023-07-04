قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات يونيو الماضي على ارتفاع بعد أن تراجعت على مدار الشهر السابق بدعم من حالة التفاؤل التي سادت الأسواق المالية العالمية، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» الخليجي بنسبة 2.8% خلال الشهر، مما يعكس الأداء الإيجابي لمعظم أسواق المنطقة.



وكان سوق دبي المالي هو الأفضل أداء على مستوى دول الخليج بتسجيله لنمو بلغت نسبته 6% على أساس شهري، تلاه كل من بورصتي السعودية (تداول) والكويت بمكاسب شهرية بنسبة 4.0% و3.4% على التوالي، فيما تراجع أداء بورصتي قطر والبحرين بوتيرة هامشية بنسبة 0.8% و0.3%، على التوالي.



وانعكست المكاسب التي سجلتها معظم الأسواق العالمية على أداء مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي الذي ارتفع بنسبة 5.9% في يونيو 2023. وأدى ذلك إلى تعزيز مكاسب النصف الأول من العام 2023 والتي وصلت إلى 14.0% بفضل الأداء الإيجابي لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية.



وساهمت المكاسب التي شهدتها البورصات الخليجية خلال الشهر في دعم أداء مؤشر «مورغان ستانلي» الخليجي الذي سجل مكاسب في النصف الأول بنسبة 0.3% بعد تراجعه للمنطقة الحمراء بنهاية مايو 2023، وكانت دبي السوق الأفضل أداء هذا العام بتسجيلها لمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.7%، تلاها السعودية والبحرين بمكاسب 9.4% و3.3%، على التوالي.



في المقابل، تراجع أداء بقية الأسواق خلال النصف الأول من العام 2023 بصدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بتسجيلها لأكبر انخفاض بنسبة 6.5%، تلاها قطر والكويت بانخفاض بلغت نسبته 5.7% و3.6%، على التوالي.



أما على صعيد الأداء القطاعي فقد شهدت جميع القطاعات مكاسب بصفة عامة باستثناء قطاع تجزئة السلع الكمالية الذي انخفض بنسبة 3.7%. وكان مؤشر قطاع التأمين الأفضل أداء خلال الشهر بتسجيله مكاسب بنسبة 12.0%، تبعه كل من مؤشري قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع إنتاج الأغذية، بنمو بلغت نسبته 11.9% و9.2%، على التوالي.



وسجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والطاقة مكاسب محدودة في خانة الآحاد خلال الشهر. وكان الأداء في النصف الأول من 2023 إيجابيا بصفة عامة، إلا أن تراجع مؤشر قطاع البنوك، ذو القيمة السوقية المرتفعة، بنسبة 1.6%، إلى جانب انخفاض مؤشر السلع الرأسمالية بنسبة 7.1%، أدى تقريبا إلى محو المكاسب التي سجلتها بقية القطاعات.



بورصة الكويت



عادت بورصة الكويت مجددا إلى تسجيل مكاسب بعد أن ارتفعت جميع مؤشرات السوق الأربعة خلال شهر يونيو 2023. إلا أنه على عكس الشهر السابق، جاءت المكاسب المسجلة في يونيو 2023 بصفة رئيسية على خلفية الأداء الجيد للأسهم الكبرى. وجاء مؤشر السوق الأول في الصدارة متفوقا على نظرائه بتسجيله نموا شهريا بنسبة 4.2%، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 7.809.3 نقطة. في حين شهد مؤشر السوق الرئيسي نموا هامشيا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.2%. وسجل مؤشر السوق العام نموا شهريا بنسبة 3.4% وأنهى تداولات الشهر عند مستوى 7.029.8 نقطة. أما من حيث أداء البورصة الكويتية في النصف الأول من العام 2023، اكتست كل المؤشرات الكويتية باللون الأحمر وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 6.0%، يليه مؤشر السوق الأول بتسجيله لخسائر بلغت نسبتها 3.8%، في حين بلغت خسائر مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الرئيسي 3.6% و2.4%، على التوالي.



السعودية



بعد تسجيل البورصة السعودية لخسائر خلال الشهر السابق، عادت مجددا لتسجل مكاسب في يونيو 2023. إذ ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) إلى أعلى مستوياته المسجلة هذا الشهر وصولا إلى 11.466.0 نقطة في 21 يونيو 2023، إلا انه اتجه نحو الانخفاض قبل نهاية الشهر لينهي تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 4.0% ومغلقا عند مستوى 11.459.0 نقطة. وأدى الأداء القوي الذي شهدته البورصة السعودية هذا الشهر إلى تعزيز مكاسب النصف الأول من العام 2023 ودفعها إلى المنطقة الإيجابية ليصل معدل النمو إلى 9.4%، لتحتل بذلك المركز الثاني كأفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد بورصة دبي. كما شهد الشهر أيضا إدراج أربعة أسهم جديدة في السوق الرئيسية وهي تحديدا سهم شركة المطاحن الأولى ضمن قطاع إنتاج الأغذية، وسهم شركة المرابحة المرنة للتمويل ضمن قطاع الاستثمار والتمويل، وسهم شركة الموارد للقوى البشرية ضمن قطاع الخدمات التجارية والمهنية، وسهم شركة مصنع جمجوم للأدوية ضمن قطاع الأدوية.



أبوظبي ودبي



ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 1.5% خلال شهر يونيو 2023 بعد تعرضه لثالث أعلى معدل تراجع خلال شهر مايو 2023. أما على الصعيد القطاعي فسجلت 8 من أصل 10 مؤشرات قطاعية نموا خلال الشهر، بينما سجل القطاعان المتبقيان تراجعا في أدائهما. وعلى صعيد الرابحين، جاء مؤشر قطاع المرافق العامة في الصدارة بتسجيله مكاسب بلغت نسبتها 17.7%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 13.994.5 نقطة.



وفي المقابل، واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي تسجيل مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي، كما سجل أعلى مكاسب شهرية على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2023 بنمو بلغت نسبته 6.0% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3.792 نقطة. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع 6 من أصل 8 مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات المالية والعقارية والصناعية. وسجل مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي بنمو بلغت نسبته 48.0% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.530.3 نقطة على خلفية المكاسب التي سجلها سهم شركة الفردوس القابضة الذي نما بنحو أربعة أضعاف في يونيو 2023.



قطر



استمرت موجة الخسائر التي أصابت بورصة قطر خلال شهر يونيو 2023، إذ تراجع المؤشر العام للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بشكل هامشي بنسبة 0.8% خلال الشهر. وسجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم تراجعا شهريا أعلى قليلا بنسبة 1.1% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3.397.7 نقطة. وقد ظهر هذا الاختلاف أيضا في أداء المؤشرين في النصف الأول من العام 2023، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 5.7%، بينما سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم تراجعا هامشيا بنسبة 1.5%، مما يشير إلى ضعف أداء الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة في السوق.



البحرين



سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ثاني أعلى معدل خسائر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2023. إذ انخفض المؤشر للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب مسجلا انخفاضا هامشيا بنسبة 0.3% خلال يونيو 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.957.87 نقطة. أما على الصعيد القطاعي فتراجع أداء 2 من أصل 7 قطاعات على مستوى السوق، وكان ذلك كافيا لسحب مؤشر البورصة إلى المنطقة الحمراء.



عُمان



ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 3.1% في شهر يونيو 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.768.22 نقطة، مواصلا بذلك مكاسبه للشهر الثالث على التوالي. أما على صعيد الأداء القطاعي فسجل 2 من أصل 3 مؤشرات قطاعية مكاسب في يونيو 2023. حيث تعافى مؤشر القطاع المالي، الذي كان قد سجل أكبر انخفاض شهري بنسبة 4.9% في مايو 2023، وشهد أكبر مكاسب شهرية على مستوى المؤشرات بنمو بلغت نسبته 3.6% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 7.830.13 نقطة.