عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التعليم د.حمد العدواني قرارا يحدد آلية جديدة للرقابة على مدارس التعليم الخاص أثناء إجراء امتحانات النقل، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.



وقال العدواني في قراره الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، بشأن تفعيل الرقابة على مدارس التعليم الخاص أثناء إجراء الامتحانات، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر:



مادة 1: يصدر الوكيل المساعد للتعليم العام قرارات بندب عدد كاف من المديرين المساعدين ورؤساء أقسام المواد الدراسية التابعين لقطاع التعليم العام من غير المشاركين في لجان سير الامتحانات للإشراف على حسن سير لجان الامتحانات لصفوف النقل لمدارس التعليم الخاص وإعداد تقارير بنتائج الإشراف وتسجيل المخالفات الخاصة بتطبيق اللوائح الخاصة بمواجهة حالات الغش.



مادة 2: تحال الى التحقيق تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص التي تتضمن وجود مخالفات أو تقصير من لجان سير الامتحانات بمدارس التعليم الخاص في تطبيق اللوائح الخاصة بمخالفات الامتحانات، وتتخذ في شأن المدارس التي يثبت في حقها مخالفات الإجراءات المتعين اتخاذها في حالة مخالفة أي قرارات أو لوائح صادرة عن وزارة التربية.



مادة 3: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.