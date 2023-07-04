أشاد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بنجاح موسم الحج لهذا العام بفضل من الله أولا ثم بفضل تضافر جهود جميع الجهات المشاركة في بعثة الحج الكويتية.



وثمن المطيري في تصريح صحافي ما بذلته البعثة وكل حملات الحج الكويتية تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية، معربا عن تهنئته حجاج الكويت وكل حجاج بيت الله، سائلا المولى عز وجل لهم حجا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.



وأثنى على ما شهده الموسم من تنظيم محكم وترتيب لآليــة عمل البعثة بالتنسيق مع الحملات الكويتية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة «وهو ما يعكس التميز الذي عودتنا عليه كل عام لخدمة ضيوف الرحمن».



وتقدم بجزيـــــــل الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على الجهود التي بذلت في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع الخدمات المتكاملة لهم وتسخير الطاقات وتهيئة جميع السبل لخدمة ضيوف الرحمــن وتيسير مناسكهم منذ وصولهم حتى مغــادرتهم إلى بلدانهــم.