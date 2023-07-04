أسامة أبوالسعود ـ عاطف رمضان ـ عبدالكريم العبدالله ـ عبدالعزيز الفضلي



شهد أول يوم دوام أمس بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التزاما من الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات بالحضور، فيما انخفضت نسبة المراجعين للمقار الحكومية نظرا لأن الغالبية العظمي تفضل إنهاء المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة ضمن خطة التحول الرقمي.



ففي وزارة التجارة والصناعة، داوم الموظفون في مكاتبهم سواء بمجمع الوزارات أو المراكز الخارجية.



في هذا السياق، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن الغالبية العظمى من المراجعين يفضلون إنهاء معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مما نتج عنه تراجع أعدادهم في مقر الوزارة، لافتة الى أن نسبة الحضور أمس قاربت 50% وذلك نتيجة الإجازات الدورية بالتزامن مع فصل الصيف وموسم السفر.



أما المؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد استقبلت أمس المراجعين في مقرها بجنوب السرة، وانتظم الموظفون في دواماتهم منذ الصباح الباكر وحرصوا على إنهاء معاملات المواطنين.



وفي وزارة الإعلام، حرص موظفوها على التواجد مبكرا في مقر الوزارة والفروع التابعة لها.



ووفق مصادر مطلعة فإن الموظفين التزموا بالدوامات، كما أن عددا كبيرا منهم حصل على إجازات دورية عقب إجازة العيد للسفر للخارج بهدف السياحة وقضاء فصل الصيف خارج البلاد.



أيضا في وزارة الأشغال العامة توجه الموظفون منذ الساعات الأولى من صباح أمس الى أجهزة بصمة الحضور، وبحسب مصادر في الوزارة فإن عددا كبيرا منهم حصل على اجازات سنوية لقضاء فصل الصيف خارج البلاد، حيث يكثر ذلك خلال هذه الفترة من كل عام.



وبينت المصادر ان بعض موظفي «الإعلام» تكون دواماتهم خارج مقر الوزارة والمنشآت التابعة لها.



وفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تواجد الموظفون في مكاتبهم منذ الصباح باستثناء الذين حصلوا على إجازات دورية ومرضية، وكذلك موظفو المحطات والطوارئ الذين يعملون حتى خلال العطل والإجازات بحكم طبيعة عملهم. ولفتت مصادر إلى ان عدد المراجعين لمقر الوزارة اقل من السابق نتيجة الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الالكتروني.



في أول يوم دوام بعد العيد، التزم موظفو وزارة الصحة في أعمالهم في الوقت الذي تواجد عدد قليل من المراجعين، حيث تبادل الموظفون التهاني فيما بينهم وتم توزيع «الحلو» و«القهوة» فيما بينهم.



وأكد عدد من الموظفين لـ «الأنباء» انهم متواجدون لخدمة المراجعين، وأن إجازة العيد كانت كافية، وحان الوقت للعودة للعمل والدوام الذي يعتبرونه منزلهم الثاني.



وتقدموا بالتهاني والتبريكات لوزير الصحة د.أحمد العوضي وقياديي الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مناشدين الوزير النظر بوضع الإداريين في الوزارة، وإقرار مزايا لتحفيزهم وتشجيعهم على العمل، موضحين أن طبيعة عملهم تعرضهم لبعض المخاطر، حيث يستحقون عليها بدلات «عدوى وخطر» متفائلين بدور الوزير في إنصافهم.وفي وزارة التربية، انتظم الموظفون كالعادة أمس بدوامهم حيث تبادلوا التهاني بالمناسبة وباشروا أعمالهم بكل همة ونشاط.



وكشفت مصادر لـ «الأنباء» أن نسبة الحضور تجاوزت 95%، مشيرة إلى أن الجميع بدأ عليهم الحماس لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم.



وأوضحت المصادر أن الأمور سارت على ما يرام سواء في لجان مقابلات الوظائف او العمل اليومي المعتاد، مشيرة الى أنه لا يوجد تغيب من قبل الموظفين بل ان البعض حصل على إجازته الدورية.



وفي جميع مجمعات المحاكم ومحاكم الأسرة ومختلف مراكز الخدمة والادارات المتعددة بوزارة العدل، انتظم العدل عقب عطلة عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن مع بدء العطلة الصيفية.



ولم تشهد الوزارة غيابا واضحا للموظفين، وهو نفس الحال تقريبا في وزارة الأوقاف التي شهدت انتظاما في الدوام منذ ساعات الصباح الأولى.