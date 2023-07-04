يوسف غانم



عاد الموظفون في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والعاملون في القطاع الخاص إلى دوامهم وعملهم أمس بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.



ورغم الأعداد الكبيرة من السيارات التي انطلقت في أوقات متقاربة وباتجاهات مختلفة إلا أن حركة المرور شهدت انسيابية كبيرة في جميع شوارع الكويت وطرقاتها الرئيسية والفرعية، بسبب عطلة طلبة المدارس والجامعات، كما أن الكثير من الأسر سواء المواطنون أو المقيمون يقضون إجازة الصيف خارج الكويت، وهذا الأمر قلل من أعداد العاملين من جهة وكذلك المراجعون.



وقد شهدت بعض التقاطعات ومداخل ومخارج المناطق ازدحامات بسيطة لم تتسبب في حدوث أي تأخير أو ربكة في حركة السير بفضل التزام السائقين وجهود وحسن تعامل رجال المرور الذين كانوا على أهبة الاستعداد من حيث الانتشار المتميز وتوزعهم على المناطق المحتمل أن تشهد ازدحامات بشكل كبير، حيث كان لذلك أثر كبير ونتيجة إيجابية في وصول الناس إلى وجهاتهم من دون أي تأخير.