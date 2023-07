طلال بارا



أطلقت شركة «هوندا الغانم» سيارة ZR-V الجديدة كليا في الكويت، وذلك في حفل أقيم في مركز خدمة هوندا الشويخ، وتعد السيارة من فئة SUV ذات الخمسة مقاعد أحدث إضافة إلى مجموعة سيارات هوندا في المنطقة.



وتم تطوير ZR-V كنموذج يجمع بين القيمة الأساسية لسيارة SUV «العملية» وبين «الموثوقية» استنادا إلى أحدث تقنيات الأمان والسلامة.



هوندا ZR-V هي التجسيد الحقيقي للفخامة والراحة مع تصميم خارجي أنيق، ومقاعد جلدية في الفئة العليا، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، ومواصفات سلامة متقدمة وتقنيات مثل Honda Sensing الذي يعد قياسيا في جميع الفئات، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الأخرى. مع محرك سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني يولد 180 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران، تم تصميم هوندا ZR-V الجديدة كليا للاستجابة الفورية. ZR-V هي حقا سيارة SUV لافتة للنظر مع حضور يخطف الأنظار.



التصميم الخارجي



يتميز التصميم الخارجي لسيارة ZR-V بنسب انسيابية وأسطح كبيرة تتدفق من الأمام إلى الخلف. كما تم التركيز عن تصميم الواجهة الأمامية بوجود شبكة رأسية ومصابيح أمامية عريضة وحادة تتدفق أفقيا. تخلق هذه الميزات معا تعبيرا متطورا للغاية، ولكن مع مكانة وحضور قويين. وفي الجزء الخلفي من ZR-V، يظهر الباب المنحوت والجناح الخلفي الذي يضفي على ZR-V الطابع الرياضي، كما تم تشكيل الحافة الخارجية للمصابيح الخلفية لتحسين ديناميكية الهواء. فتحات العادم في ZR-V مزدوجة مع تشطيبات من الكروم -فقط في EX - مما يمنحها إحساسا رياضيا.



الراحة والملاءمة



مثلك أنت، فإن ZR-V الجديدة جاهزة للمزيد، حيث تم تصميمها مع مراعاة فلسفة هوندا التي تتمحور حول الإنسان، وتأتي ZR-V مليئة بالمزايا القياسية أكثر من أي وقت مضى. توفر ZR-V الجديدة كليا راحة الركاب مع القليل من التفاصيل التي تجعلهم يشعرون بالراحة في الحياة اليومية.



وتتميز سيارة هوندا ZR-V بفرامل انتظار كهربائية. سهل الاستخدام ومريح، مع ميزة إضافية لتثبيت الفرامل أثناء التوقف في الحالات المرورية الكثيفة.



ويمكن للركاب الخلفيين الاستمتاع براحة إضافية مع فتحات التكييف الخلفية التي تساعدهم على الجلوس والاستمتاع بالرحلة في Honda ZR-V.



أما الميزة الرائعة في ZR-V فهي المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60:40 من خلال حركة واحدة يمكن تحويل المقصورة الداخلية إلى مساحة كبيرة وكافية لوضع لوح طويل لركوب الأمواج أو حتى دراجة هوائية.



ويعمل نظام مراقبة انتباه السائق على تقييم أداء وانتباه السائق خلف عجلة القيادة للمساعدة في تحديد ما إذا كان السائق قد أصبح مغيبا - وعند حدوث ذلك، فإنه يقوم على تشجيع السائق بأن يأخذ قسطا من الراحة. ويتم تنبيه السائق من خلال رسم بياني شريطي من 4 مستويات يتم عرضه على شاشة معلومات السائق TFT.



الأداء وديناميكيات القيادة



تم تصميم هوندا ZR-V الجديدة كليا لكي توفر استجابة فورية مع محرك i-VTEC DOHC سعة 1.5 ليتر توربو يولد 180 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر عند 1700-4500 دورة في الدقيقة. سواء كنت تتسارع من حالة السكون أو تمر بسرعة، فإن المحرك المزود بشاحن توربيني يوفر استجابة قوية. يقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي جديد متغير مستمر (CVT) تم ضبطه للحصول على استجابة أكثر طبيعية مع نقلات مبكرة أثناء الكبح لمزيد من المتعة أثناء القيادة. وتحثك مبدلات السرعة المعدنية المستوحاة من سيارات السباق F1 على التحكم اليدوي في السرعات، وإذا كنت تريد التحول إلى الوضع الرياضي سيتحول العداد إلى اللون الأحمر ويتم فتح الخانق.



أوضاع القيادة



تتميز فئة ZR-V EX بأنماط القيادة التي يختارها السائق. باستخدام زر التبديل الموجود في الكونسول الوسطي، يمكن للسائق الاختيار بين ثلاثة أوضاع قيادة مختلفة لضبط أسلوب القيادة وفقا للظروف:



الوضع العادي: كما يوحي الاسم، يتم ضبط جميع المقومات لتوفير التوازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود.



الوضع الرياضي: يركز الوضع الرياضي بشكل أكبر على تقديم أداء أعلى من خلال استجابة أسرع للخانق واختيار نسب أقل لناقل الحركة CVT



وضع ECON: يعطي وضع Econ الأولوية للاقتصاد في استهلاك الوقود من خلال ضبط التحكم في الخانق ونسب CVT



تقنيات أمان متقدمة مع نظام Honda Sensing



تم تجهيز Honda ZR-V بمجموعة Honda Sensing من تقنيات السلامة النشطة وتقنيات مساعدة السائق التي تستخدم نظام كاميرا واحدة جديد يكتشف رؤية أوسع للطريق أمامك لتعزيز القدرة على التعرف. إلى جانب التطورات البرمجية والمعالج الجديد الأكثر قوة، فإن النظام قادر أيضا على تحديد المركبات الأخرى بسرعة ودقة أكبر وجعل القيادة أسهل وأكثر أمانا. هذا متاح في كلتا الفئتين.



المميزات تشمل: نظام الفرامل للتخفيف من شدة الاصطدام (CMBS)، نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC) مع التتبع على السرعات المنخفضة، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKAS)، نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM)، تحذير مغادرة المسار، نظام معلومات النقطة العمياء، نظام مراقبة حركة المرور عند الرجوع للخلف.



واستمرارا لتقاليد هوندا العريقة في تطوير أداء السلامة، تقدم هوندا ZR-V العديد من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة. تتضمن بعض أنظمة الأمان الإضافية ما يلي:



بناء الهيكل بتقنية ACE حيث تم تحسين بنية الهيكل بتقنية الهندسة التوافقية المتقدمة من أجل توافق أفضل مع المركبات الأكبر حجما مع تحسين حماية الركاب في حالات الاصطدامات الأمامية بزاوية، مع هيكل جديد للعمود الأمامي العلوي والإطار الجانبي وجدار الحماية السفلي، كلها مصممة لتوجيه قوة الاصطدام وتشتيتها حول المقصورة.



بالاضافة إلى كاميرا 360 متعددة الرؤية، 8 وسائد هوائية - قياسية، وتذكير ركاب المقاعد الخلفية، ونظام تذكير بحزام الأمان، التحكم في نزول المنحدرات، نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA) مع التحكم في الجر، والضوء العالي التلقائي (AHB).



تصميم داخلي أنيق



يعد التصميم الداخلي الراقي والرياضي لسيارة ZR-V بمنزلة نظرة جديدة إلى اتجاه تصميم هوندا الجديد «البساطة» الذي تم تقديمه مع 2022 Civic، والتي تم تصميمها بأدنى حد من الخطوط لتقليل انعكاسات الزجاج الأمامي. تمتد شبكة معدنية رائعة التصميم على شكل خلية نحل وبشكل عرضي من الباب إلى الباب عبر لوحة العدادات. كما تم تصميم المقصورة بإستخدام مواد ناعمة الملمس وتم الاهتمام بشكل كبير بتصميم شاشة النظام الصوتي والأزرار وأدوات التحكم بتكييف الهواء. في ZR-V، تم تجهيز فئة LX بقماش منقوش بينما تأتي فئة EX بالجلد.



ولأول مرة في منطقتنا، يحتوي نظام تكييف الهواء على تقنية تعقيم تعمل على تنقية الهواء عن طريق إصدار أيونات موجبة وسالبة. تعمل تقنية Plasmauster Ion (PCI) على إلغاء تنشيط العفن المحمول والفيروسات ومسببات الحساسية مثل الغبار والبكتيريا.



تقنيات متطورة



تقدم ميزات وتطبيقات للاتصال بسهولة وسلاسة داخل السيارة وطرح مستوى جديدا من التكنولوجيا لسيارات SUV من الفئة C من هوندا، وتتضمن بعض التحسينات التقنية ما يلي:



شاشة للنظام الصوتي 9 بوصات بالألوان مزودة بخاصية Apple CarPlay اللاسلكي وتطبيق Android Auto السلكي، الشاحن اللاسلكي، شاشة معلومات السائق الرقمية بالكامل مقاس 10.2 بوصات، رسوم توضيحية لرصد تقنيات نظام مساعدة السائق Honda Sensing ADAS، أوضاع القيادة، الاقتصاد في استهلاك الوقود، ومراقبة انتباه السائق.



وتم تجهيز عجلة القيادة في ZR-V بالعديد من أدوات التحكم والوظائف. يتحكم الجانب الأيسر في الصوت والبلوتوث والتعرف على الصوت، بينما يتحكم الجانب الأيمن في جميع الوظائف المتعلقة بنظام Honda Sensing. كما تم تجهيز أدوات (أذرع) معدنية للتحكم في ناقل الحركة CVT عند اختيار الوضع اليدوي.



وتتميز ZR-V الجديدة كليا بوجود USB أمامي للشحن ولواجهة الهاتف الذكي. ومنافذ الشحن USB الخلفية هي الآن منافذ شحن جديدة من النوع C لشحن هاتفك الذكي أثناء السفر- درجة EX فقط.





نظام صوت محيطي



بينما تأتي فئة LX مزودة بـ 8 مكبرات صوت ولأول مرة في هوندا، تتميز فئة EX بنظام صوت محيطي Bose بـ 12 مكبرا، مما يمنح كل راكب إحساسا بالصوت وكأنما يجلس في قاعة مخصصة للحفلات.