الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بلغ منتخب قطر الأول لكرة القدم الدور ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو الجاري.



نجح العنابي في تحقيق الفوز على منتخب المكسيك بهدف نظيف سجله حازم شحاتة في الدقيقة 27، وذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح أمس بتوقيت الكويت على ستاد «Levi›s Stadium» بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



وضمن المجموعة نفسها تغلب منتخب هندوراس على نظيره منتخب هايتي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي استضافها ستاد «بانك أوف أميركا» بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.



وبذلك تصدر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ثم العنابي برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب هندوراس الذي حل بالمركز الثالث بالرصيد نفسه، وحل منتخب هايتي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.. ومن المقرر أن يلتقي العنابي نظيره منتخب بنما في الدور ربع النهائي.



ويقام الدور ربع النهائي يومي 8 و9 يوليو الجاري، فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 12 منه، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 16 من الشهر نفسه.



من جانبه، أهدى المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش الفوز الى روح المستشار الفني للمنتخبات القطرية السابق سعيد المسند والذي توفي قبل أيام. وقال كيروش: أهنئ اللاعبين على هذا الفوز الغالي على منتخب قوي بحجم المكسيك.



وأضاف: لاعبو قطر كانوا رائعين للغاية، لقد بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء ولعبوا بروح قتالية عالية استحقوا عليها الفوز الثمين.



هذا، وأعلن نادي الشمال، رحيل نجومه المحترفين الثلاثة، العراقي أمجد عطوان والمغربي ياسين بامو والفرنسي لويك لاندريك.



ووجه الشمال الشكر للاعبين الثلاثة على الفترة التي قضوها مع الفريق، وما بذلوه من جهد، وذلك عبر حساب النادي الرسمي على «تويتر».



وكان الشمال قد تعاقد هذا الصيف مع محترفين جديدين، هما الإيراني أوميد إبراهيمي والمهاجم ريكاردو غوميز.