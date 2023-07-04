أحمد خميس



كشف مصدر في «الأمن العام» عن تسجيل 17 ألفا و332 جنحة وجناية في 9 أشهر وتحديدا من أول سبتمبر 2022 إلى 31 مايو 2023.



وقال المصدر إن الجنح المسجلة بلغت 14 ألفا و965 جنحة بواقع 2684 في مديرية أمن الاحمدي و2434 في مديرية امن الجهراء و3252 في مديرية أمن العاصمة و2405 في مديرية أمن الفروانية و3021 في مديرية أمن حولي و1169 مديرية أمن مبارك الكبير.



وأوضح المصدر أن الجنايات المسجلة خلال فترة الأشهر الـ 6 بلغت 2367 جناية وبواقع 517 في مديرية أمن الأحمدي و460 في مديرية أمن الجهراء و347 في مديرية أمن العاصمة و558 في مديرية أمن الفروانية و359 في مديرية أمن حولي و126 في مديرية أمن مبارك الكبير.