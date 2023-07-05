عبدالعزيز الفضلي



دعا وزير التعليم د.حمد العدواني موجهي عموم المواد الدراسية لإعداد دراسة مشتركة تتضمن اقتراح معايير موضوعية وآلية محكمة لضمان تطوير الامتحانات للخروج بها من النمط التقليدي.



جاء ذلك في كتاب وجهه الوزير العدواني لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه قال فيه: يرجى التوجيه لجميع موجهي عموم المواد الدراسية أو من ينوب عنهم لإعداد دراسة مشتركة تتضمن اقتراح معايير موضوعية وآلية محكمة لضمان تطوير الامتحانات للخروج بها من النمط التقليدي الذي يعتمد على قياس قدرات التفكير الدنيا كالحفظ لدى الطالب ليتم التركيز على قياس مهارات التفكير العليا، على أن تصدر بوثيقة متكاملة تضم جميع المجالات الدراسية ذات الصلة.



وأضاف الكتاب: يرجى التوجيه لجميع موجهي عموم المواد الدراسية أيضا أو من ينوب عنهم للتنسيق مع ممثلين عن قطاع البحوث التربوية والمناهج بغرض وضع معايير موضوعية قابلة للقياس لتقييــــم لجـــان الامتحانــــات وتحديــــد الجهة المناسبة للقيام بتطبيق تلك المعايير، على أن يتم الأخذ بنتائج تقييم لجان الامتحانات عند تقييم المدارس.