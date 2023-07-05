احتفلت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي بالكويت، بعيد الأضحى المبارك من خلال استقبال الأطفال من الأسر المتعففة في الكويت بمقرها الرئيسي في برج أولمبيا بهدف دعمهم والاحتفال معهم بهذه المناسبة المباركة، وإدخال السرور ورسم البسمة على وجوه الأطفال خلال هذا الوقت الخاص من العام.



وخلال احتفال stc بعيد الأضحى من مقرها الرئيسي، استقبلت stc عدد من العائلات من الأسر المتعففة، وقدمت لهم مجموعة متنوعة من الأنشطة المليئة بالمرح، حيث نظمت الشركة أنشطة ترفيهية مختلفة للأطفال بمشاركة فريق stc التطوعي، لضمان حصولهم على تجربة لا تنسى، وكان من بين أبرز الأحداث أن نظمت فعالية لحلق الشعر للأولاد بالتعاون مع صالون shuffle، اتباعا للتقاليد الثقافية المتعارف عليها استعدادا للعيد. وإيمانا منها بأهمية المحافظة على العادات الثقافية، سعت stc إلى جعل الاحتفال تجربة مميزة وذات مغزى حقيقي للعيد بالإضافة إلى ذلك.



وتعليقا على المبادرة، قالت المدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: نؤمن بأهمية دورنا وقيمة رد الجميل للمجتمع ونسعى لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع بمختلف الطرق ولا نألو جهدا في سبيل مواصلة أنشطتنا المجتمعية المؤثرة بشكل كبير في حياة المحتاجين ومختلف أعضاء المجتمع من خلال مبادراتنا المختلفة. ويعد الاحتفال بعيد الأضحى مع هذه العائلات جزءا لا يتجزأ من التزامنا بإحداث تغيير إيجابي وتعزيز التلاحم الاجتماعي.



وأضافت الجاسم: بصفتنا شركة رائدة في قطاع الاتصالات الكويتي، نقوم بالتنسيق والتعاون مع العديد من الكيانات من القطاعين الحكومي والخاص وأيضا المشاريع الصغيرة في إطار مبادرة «وياك» الموسم الثاني.