عبدالكريم العبدالله



طمأن استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم بأنه لم يثبت حتى الآن أن مادة «الاسبرتام» تسبب مرض السرطان، بينما هو اشتباه يقع عند تناول كميات كبيرة جدا من هذه المادة.



وذكر أن ما تقوم به منظمة IARC وهي منظمة عالمية معتمدة وتعتبر مصدرا ممتازا للمعلومات الطبية ويعتمدها كثير من الدول والانظمة الصحية هو بحث عميق في الدراسات العلمية الخاصة بهذا الموضوع، مبينا أن كثيرا من الدراسات اثبتت عدم وجود علاقة نهائيا بين الاسبارتيم والسرطان، وبعضها وجود علاقة قد تكون بسيطة تربط بينهما، وبالتالي لا يمكن ربط وجود العلاقة او نفيها تماما، ونحن بانتظار التقرير النهائي المتوقع بمنتصف شهر يوليو من هذه السنة.



وأوضح أن انتشار الخبر بهذه الطريقة يعطي ايحاء كاذبا بأن مادة «الاسبرتام» خطيرة حسب الاستخدام الحالي مما يؤدي الى وجود حالة ضرر في سوق صناعة المواد الغذائية التي تعتمد على مادة الاسبارتيم، وهذا بدوره قد يأخذ طريقا طويلا في اروقة المحاكم والتعويضات المالية.



ولفت السالم الى أن مادة الاسبرتام تستخدم كبديل للسكر في التحلية للطعام والشراب خصوصا في صناعات «الدايت» الخاصة -الحمية الغذائية- حيث تدخل مثلا في صناعة المشروبات الغازية، العلكة، بعض الصوصات والمنكهات وأطعمة أخرى.



وأضاف: شهد الاعلام مؤخرا جدلا في مدى مأمونية استخدام هذه المادة وان كان هناك اعراض جانبية مصاحبة، وتم فحص مادة الاسبرتام من زمن بعيد، والتي نجحت في ان تكون بديلا للسكر بحيث تعطي طعم الحلو المطلوب بعدد سعرات حرارية قليلة جدا جدا. وأشار السالم إلى انه من المعروف ان الكمية المسموح بها حسب الدراسات الطبية والتي اعتمدتها منظمة الدواء والغذاء الأميركية وكذلك هيئة سلامة الاغذية الاوروبية هي 40-50 مليغراما لكل 1 كيلوغرام من وزن الانسان، حيث ان الشخص ذا وزن 70 كلم مسموح له ان يتناول 3500 مليغرام من الاسبرتام يوميا، علما بأن علبة المشروبات الغازية ذات 300 مل تحتوي على نحو 150-200 ملليغرام من الاسبارتيم، وذلك يعني انه يوجب شرب اكثر من 17 علبة للوصول الى الحد المسموح به يوميا.



وتابع: تقسم المواد الى 3 فئات، الاولى تسبب السرطان للانسان، والثانية «أ» من المحتمل أن تسبب السرطان للانسان، أما الفئة الثانية «ب» فربما تسبب السرطان للانسان، وبالنسبة للفئة الثالثة فلا يوجد دليل في تسببها لمرض السرطان للانسان