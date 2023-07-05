مبارك الخالدي



بالضربات الترجيحية، خسر منتخبنا الوطني لقب بطولة اتحاد جنوب آسيا أمام منتخب الهند 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين للمباراة 1-1، وذلك في المواجهة التي أقيمت مساء أمس على ستاد «سري فلانكا» بمدينة بنغلور.



وبهذا الفوز، رفع منتخب الهند رصيده من الألقاب بالبطولة إلى 9 ألقاب. تقدم لـ «الأزرق» شبيب الخالدي (14)، وتعادل للهند لوليانزو (37).



في الشوط الأول قدم منتخبنا الوطني أداء متوازنا من الناحيتين الدفاعية والهجومية اتسم باللعب من لمسة واحدة مع التقدم المستمر للظهير عبدالله عمار وحمد القلاف ومراقبة مفاتيح اللعب للمنتخب الهندي الذي تميز بالسرعة في التحول الى الهجوم واستغلال المساحات.



دخل الأزرق المباراة بتشكيل مكون من الحارس عبدالرحمن كميل، وفي الدفاع حمد القلاف وحسن حمدان ( حمد حربي) وخالد ابراهيم وعبدالله عمار، وفي الوسط رضا هاني وسلطان العنزي وأحمد الظفيري ومبارك الفنيني، وفي الهجوم شبيب الخالدي ومحمد دحام.



ومن كرة مرتدة لم يتأخر دحام في تمريرها للفنيني الذي حولها بدوره للمتقدم عمار حيث أرسلها عرضية متقنة للخالدي الذي أودعها شباك الحارس (14).



وكثف منتخب الهند من هجماته في محاولة لإدراك التعادل، وبالفعل حقق ذلك بعد تبادل للكرة انتهى عند المهاجم لالي انزولا الذي أودع الكرة في شباك الحارس كميل (37).



وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الهندي ضغطه الذي أنهى عليه الشوط الأول، واتسمت ألعابه بالقوة والعنف في محاولة للتسجيل، وسط تراجع أداء «الأزرق» الذي اعتمد على الكرات الطولية مستثمرا سرعة ومهارة محمد دحام في المرور والتمرير.



ودفع مدرب «الأزرق» البرتغالي بينتو باللاعب عيد الرشيدي بدلا من مبارك الفنيني لتنشيط الناحية الهجومية، وسدد حمد القلاف كرة من خارج المنطقة لكنها علت العارضة (79).



ولم يستثمر شبيب الخالدي فرصة سانحة من كرة ثابتة على حدود المنطقة وارتدت كرته من الحائط البشري (88)، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ولجوء المنتخبين إلى شوطين إضافيين.



في الشوط الاضافي الاول استعاد منتخبنا نسبيا توازنه ودفع الجهاز الفني للأزرق بالظهير عبدالله الفهد بدلا من عبدالله عمار الذي عانى من اصابة. وحاصر الأزرق غريمه في ملعبه وشهد الشوط خروج سلطان العنزي بداعي الإصابة ودخول المدافع عبدالعزيز ناجى، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الهندي الذي تفوق بالعامل البدني وتميز بالارتداد السريع.



وفي احدى الكرات مر دحام من الدفاعات وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس على دفعتين. ولم يشهد الشوط الاضافي الثاني اي جديد، ليلجأ الحكم النيبالي براغول شيتري الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب الهند بنتيجة ٥ - ٤.