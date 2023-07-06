هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بمستقبلك ومصيرك؟ مثلا الزواج، أو العلاقات العاطفية، أو الصحة أو غيرها من الأمور التي تشغل بالك وتريد أن تطمئن على مستقبلك من خلالها. ماذا لو طرحت هذا النوع من الأسئلة على أي من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة؟



وفي هذا الشأن يؤكد خبراء لموقع «فوكس» في تقرير أن برامج الذكاء الاصطناعي لا تستطيع التنبؤ بالمصير ولا يمكن أن تعرف تفاصيل عن حياتنا واستخلاص استنتاجات أو إخبارنا بالمستقبل.



وذكر التقرير أن بعض مستخدمي تيك توك وسناب شات يعتقدون أن هذه البرامج يمكنها التنبؤ، ومنهم من يستخدم فلاتر الذكاء الاصطناعي للتكهن حول أمور مثل العلاقات العاطفية أو استمرارية الزواج أو ما يشبه التنجيم والأبراج.



ولفت إلى أن غالبية المستخدمين لا يثقون بهذه الفلاتر وقدراتها المزعومة، وأن الجزء الأكبر منهم يعتبرها غير جادة وتافهة وسخيفة.



وأشار إلى أنه في المراحل الحالية من التطور، لا يعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد برامج تجمع البيانات في أنماط تنبؤية، ولا شيء حيال ذلك يعتبر خارقا للطبيعة.



من جهتها، قالت أستاذة علم الاجتماع في جامعة إدنبره كارين غريغوري إنه: «من الطبيعي أن يرغب بعض الناس في اكتشاف هذه التقنيات (...) وهذا هو جوهر ما يعرف بالتنبؤ والمقامرة».



وأكدت أنه «مع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي ليس لديه قوى سحرية أو خاصة، فهو لا يعرفك أكثر مما تعرف نفسك، ولا يكشف عن معلومات خاصة يجب الاعتماد عليها أو الوثوق بها، إنه برامج تستجيب للمدخلات وتطلق ردا».



ووصفت هذه الظاهرة بأنها «امتداد كبير لفضول الإنسان لمعرفة ما سيحدث مستقبلا وإدارة حالة عدم اليقين والقلق».