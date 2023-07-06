‏مبارك الخالدي



نجحت المرحلة الأولى لخطة إعداد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية ٢٠٢٧. وحقق اتحاد كرة القدم مبتغاه وهدفه المنشود لهذه المرحلة وهو الارتقاء بتصنيف الازرق دوليا وقاريا وأصبح في المركز ١٤١ عالميا و٢٦ قاريا مع قابلية للتقدم في التصنيف المرتقب لشهر يوليو.



وتوجت رحلة الاعداد التي شملت معسكرا تدريبيا في القاهرة في ٩ يونيو الماضي وتخللته مباراتان دوليتان وديتان ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي» حيث فاز على منتخبي زامبيا ٣-٠ والسودان ٢-١، لينتقل بعدها مباشرة الى مدينة بنغلور الهندية للمشاركة في بطولة اتحاد جنوب آسيا الـ ١٤، والتي تمكن الأزرق فيها من الوصول الى المباراة النهائية، حيث حل الأزرق في المركز الثاني بعد خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب الهندي ٥-٤ بعد انتهاء الوقت الأصلي والأضافي بالتعادل ١-١. ونعلم كما يعلم غيرنا انها بطولة دون طموح وتاريخ الأزرق، حيث تجاوز الدور التمهيدي متصدرا مجموعته الأولى بعد الفوز على نيبال ٣-١ وباكستان ٤-٠ وتعادل مع الهند ١-١ ليتأهل الى الدور نصف النهائي ويفوز على بنغلاديش ويلتقي مجددا مع الهند في نهائي غاب عنه الأزرق سنوات طويلة (رغم ضعف مستوى الحدث).



ورغم النتائج الإيجابية للمنتخب كالاعتماد على العناصر الشابة وتحقيق الانسجام بين عناصره والاحتكاك مع مدارس متنوعة فإن الفريق لايزال بحاجة الى الكثير من العمل الفني والبدني، وخصوصا الاحتكاك مع فرق قوية للاستفادة الفنية للاعبينا وتطوير مستوى اللاعبين. نعم في هذه البطولة استفدنا بتحسين تصنيفنا وتعزيز ثقافة الفوز التي بدأت تتنامى تدريجيا، لكن الحقيقة انه من الناحية الفنية لم يستفد لاعبونا كثيرا وبالقدر المأمول، ولذلك لا بد من التفكير بمواجهة فرق ومنتخبات اقوى فنيا وعالية المستوى لتحقيق الفائدة المرجوة، خصوصا ان معدل أعمار لاعبينا صغير ويشجع على بناء منتخب للمستقبل شريطة استمرار الجهاز الفني والاستقرار على التشكيلة لتوفير مزيد من التفاهم والانسجام مع تغييرها في أضيق الحدود.



وكان المنتخب الوطني وصل مساء أمس قادما من الهند. واكد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس وفد المنتخب جمال العتيبي أن الأزرق حقق مكاسب عدة من خلال معسكر القاهرة وبطولة اتحاد جنوب آسيا، مشيدا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباريات السبع التي تخللت المعسكرين.



وأوضح ان إحراز الفوز في خمس مواجهات مقابل تعادل وهزيمة بركلات الترجيح، دليل على وجود استقرار فني، ووجود ثقافة الفوز لدى اللاعبين، وستساعد على رفع الاداء مستقبلا، ما سيقود الى تحقيق نتائج افضل في الفترة المقبلة.



‏الى ذلك قرر رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين منح كل لاعب في المنتخب الوطني 2000 دينار وذلك



بعد تحسن تصنيف الأزرق وحلوله وصيفا لبطولة اتحاد جنوب آسيا.