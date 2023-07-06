يسعى أبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى الى مواصلة عروضهم القوية في دورة الألعاب العربية 15 التي انطلقت منافساتها في الجزائر أمس وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري وبعد أن تمكن الثلاثي يعقوب اليوحة (110 م حواجز) ومضاوي الشمري (100 م) وعيسى الزنكوي (قذف القرص) من الوصول الى نهائيات المسابقات التي أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس، يتطلع اليوم اللاعب عبدالرحمن العازمي الى صعود منصة التتويج وخطف أحد المراكز الثلاثة الاولى عندما يخوض نهائي مسابقة رمي الرمح، خصوصا أن العازمي سبق وأن أحرز الميدالية الفضية في البطولة العربية لألعاب القوى التي أقيمت في المغرب يونيو الماضي، بينما يتعين على مضاوي الشمري (سباق 200 م) وجاسم الماص (سباق 400 م حواجز) خوض منافسات تصفيات الدور نصف النهائي ليتمكنا من الوصول الى الأدوار النهائية التي ستقام غدا الجمعة في ختام منافسات مسابقة ألعاب القوى ضمن الدورة العربية.



من جهته، ذكر مدرب منتخبنا الوطني لألعاب القوى بدر دشتي أن جميع اللاعبين بدأوا تدريباتهم خلال الفترة المسائية في الملعب الجانبي للملعب الرئيسي في مدينة وهران وأكد دشتي أنه على جميع اللاعبين تقديم أفضل مستوياتهم والظهور بشكل مشرف، مبينا ان منافسات ألعاب القوى هي أولى مشاركات المنتخبات الكويتية في البطولة ويسعى اللاعبون من خلالها الى افتتاح حصيلة الكويت من الميداليات في البطولة.



وتنطلق اليوم منافسات الريشة الطائرة التي ستقام على صالة «ايشرا عين البنيان» في العاصمة الجزائرية ويضم وفد منتخبنا الوطني في هذه اللعبة عبدالهادي محمد، وحسين محمد، وزينب عبدالله وفاطمة دحام (لاعبين) وعبدالجبار فاروقي (مدرب) وأماني العكشة (مدربة) وهديل المطيري (اداري) وعبدالله محمد (مدير الفريق).