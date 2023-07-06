أدانت محكمة فرنسية شركة السكك الحديد الوطنية الفرنسية بتهمة الإهمال بعد أن دهس قطار مغادر هرا أفلت من حقيبة مسافر، في حادثة أثارت غضب جماعات حقوق الحيوان.



وتصل عقوبة أي جهة مدانة بهذه التهمة إلى غرامة حتى 75 ألف يورو، والسجن خمس سنوات، لكن محكمة في باريس غرمت هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو بتهمة «الإهمال»، وحكمت بأن قتل الحيوان الأليف كان عملا «لا إراديا».



وخلص القاضي في الحكم إلى أنه كان هناك «غياب الالتزام بالموارد اللازمة لإنقاذ القط». كما أمر الحكم هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو أخرى تعويضا لكل من مالكي الحيوان الأليف.



واتهمت صاحبتا الهر «نكو»، ويعني اسمه «قط» باللغة اليابانية، موظفي هيئة السكك الحديد بالوحشية في التعامل مع الحيوانات بعد أن رفضوا تأخير انطلاق قطار فائق السرعة كان متجها من باريس إلى بوردو في يناير الماضي بعد أن قفز حيوانهما الأليف على قضبان السكة.