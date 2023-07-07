التقى ممثلو مجلس نقابة العاملين بوزارة الاوقاف وزير الاعلام ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري وذلك لنقل كل ما يهم العاملين بالوزارة ومعالجة بعض العقبات التي تمس حاجة موظفي الوزارة وذلك استمرارا لجهود النقابة في السعي لما يخدم مصلحة موظفي الوزارة ومصلحة الوزارة بشكل عام.



ورحب المطيري بوفد النقابة، وتحدث مبينا رؤيته لتطوير عمل الوزارة وخططه وتطلعاته المستقبلية للنهوض بأعمال الوزارة وتحقيق أعلى معايير التميز والجودة بأعمال الوزارة وخلق بيئة للإبداع والتميز وتحقيق وترسية مبادئ العدالة والشفافية.



وأكد أهمية دور النقابة لنقل تطلعات وهموم ومشاكل موظفي الوزارة وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة.



وتحدث رئيس نقابة العاملين بالوزارة د.بندر النصافي أن هناك الكثير من المطالب المستحقة التي تهم شريحة كبيرة من موظفي الوزارة أبرزها:



1 ـ عودة ساعات العمل للمراكز التابعة لقطاع الدراسات وشؤون القرآن الكريم للفترتين الصباحية والمسائية لما كانت عليه في السابق حسب طبيعة عملهم الخاصة.



2 ـ إيقاف خصومات الغياب التي وقعت على موظفي الوزارة بسبب برنامج الساب والتي تعود لسنة 2016 و«ما شاب هذا الإجراء من أخطاء».



3 ـ تسكين الوظائف الإشرافية للهيئة الإدارية والتعليمية.



4 ـ ايجاد الحلول للمتضررين من القرار الإداري المتمثل بإيقاف الكادر المالي عن العاملين من شاغلي الوظائف القانونية والمحاسبية ونظم المعلومات في المراكز التابعة لقطاع الدراسات وشؤون القرآن الكريم.



5 ـ استثناء حالات النقل من مركز إلى مركز آخر خلال العام الدراسي بقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وذلك للحالات الطارئة التي تستدعي وضعها الاجتماعي والصحي نقلها والتي لا تحتمل الانتظار لشهر يونيو من كل عام لصدور قرار النقل لها.



وأشاد وفد النقابة بتجاوب الوزير المطيري لهذه المطالب والتي حل بعضها بشكل مباشر أثناء اللقاء بالاتصال شخصيا على احدى الجهات الحكومية التي افادت بتحقيق طلب الوزارة ومخاطبتها بالموافقة يوم الاحد القادم.



وأثنى وفد النقابة على القرارات والاجراءات التي أحاط بها الوزير وفد النقابة التي ستعالج جميع المشاكل المتعلقة بأعمال الوزارة خاصة ان هذه الاجراءات ستنظم الاعمال بشكل مدروس وستؤسس العمل بكل مهنية وحسب التخطيط الاستراتيجي وبنمط مؤسسي ودراسات موضوعية ستراجع جميع اللوائح والانظمة وقواعد العمل الحاكمة لأعمال الوزارة.



وحيت نقابة الاوقاف الوزير المطيري على هذا التوجه الاصلاحي وتدعم رؤيته وتشد من أزره وستسخر كل امكانياتها وجهدها في توضيح كل ما من شأنه تحقيق توجه الوزير الاصلاحي في معالجة جميع المشكلات التي يعاني منها موظفي الوزارة.



