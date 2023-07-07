أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري السادس لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر يونيو، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح سعد صقر سعد الثويني الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 د.ك، وهم: ماجد لهمود رويحل الشمري، خوله محمد عبدالله المسفر، محمد عبد الرحيم محمد شيخون، محمد مصطفى أحمد عبد الحليم، محمد مهدي علي بشير، علي حسين أنار علي، وفاء محمد أكرم عوده، أحمد ماجد عبدالله الشطي، عبدالله مرتضى عبد الصمد الصفار، شريفه هاشم عبدالله دشتي.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB: «يسرنا أن نجدد تهنئة عملائنا المميزين، والذي كانوا الرابحين المحظوظين في السحب السادس لحساب الدروازة، كما نتمنى لكافة عملاء حساب الدروازة في KIB حظا أوفر في السحوبات الشهرية المقبلة».



وأضاف: «نحن في KIB نواصل التزامنا بمكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم بخدماتنا ومنتجاتنا، وذلك من خلال الاستمرار بتوفير أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا المتينة بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، إضافة إلى مواكبة أحدث المزايا التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، وأقوى الحلول المصرفية المناسبة لكافة شرائح العملاء». وأشار الصانع إلى أن KIB يواصل التوسع بحملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».