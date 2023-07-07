هادي العنزي



أنهى الجهاز الإداري للكرة بنادي الساحل برئاسة د. أحمد عجب تعاقده مع ثلاثة محترفين برازيليين دفعة واحدة، حيث تعاقد مع هاريسون كاردوسو، وديفيد خافير داسيلفا، وجدد للاعب ليوناردو دا سيلفا لموسم آخر، وجاءت التعاقدات الثلاثة قبل انطلاق تدريبات المرحلة الثانية للفريق السبت المقبل.

كما أعلن الجهاز الإداري عن الجهاز الفني المساعد للمدرب الوطني محمد العزب، حيث سيكون يعقوب سعد مدربا للياقة وعلي كاظم للحراس، فيما سيتولى نواف زياد مهمة المدرب المساعد.

وسيلعب الساحل أكثر من مباراة ودية خلال تحضيراته للمنافسة على مركز متقدم في دوري الدرجة الأولى، حيث سيلتقي السالمية 27 يوليو الجاري، ويتبعه بثلاثة أيام بمباراة ثانية مع القادسية، ويأمل «أبناء أبو حليفة» العودة إلى الدوري الممتاز بعدما هبطوا الموسم الماضي.