حصد المصور الكويتي محمد مراد جائزتين في مسابقة (الواحات) الدولية لتصوير الطبيعة بمنطقة رويرو شمالي ايطاليا من بين نخبة من المصورين المحترفين والهواة من قرابة 70 بلدا حول العالم.



وذكرت الجمعيــــة الإيطالية للسياحة الطبيعية القائمة على الجائزة في بيان تلقته «كونا» أمس، أن لجنة التحكيم الدولية اختارت أجمل 100 صورة لعام 2022 من بين 25 ألف لقطة لمصورين من 69 بلدا متنافسا على المسابقة في عامها الخامس عشر.



وقال البيان إن مراد حصل على جائزة (اختيار الحكام) في مسابقة قسم (الطيور) عن صورته (المسيطر) كما حصد جائزة (التنويه الشرفي) في مسابقة قسم (الحيوانات الأخرى) عن صورته (الهروب) من بين الفائزين بالجائزة التي تعتبر بمنزلة (أوسكار) لتصوير الطبيعة.



وأشار إلى أن لجنة التحكيم وزعت جوائزها في حفل خاص بمدينة (برا) على تلال (رويرو) الخلابة باقليم بيمونتى والمصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).



وأوضح أن هناك 10 صور فائزة لكل من أقسام المسابقة العشرة وهي (الثدييات) و(الطيور) و(الحيوانات الأخرى) و(المناظر الطبيعية) و(عالم النبات) و(عالم تحت الماء) و(القصة المصورة) و(الفن والطبيعة) و(التصوير الصحافي) و(الناس).



وأعرب مراد في تصريح لـ«كونا»، عن اعتزازه الكبير كفنان كويتي بهذا التقدير المهم الذي يثري تجربته الإبداعية ويضيف وساما جديدا على مسيرته الابداعية الحافلة التي تؤكد الحضور الكويتي في مجال التصوير الفوتوغرافي للطبيعة على مستوى العالم.



وقال المصور ومهندس الاتصالات الكويتي، إن المشاركة في هذه المسابقة العالمية المرموقة التي يحرص المصورون العالميون على المشاركة بها نظرا أيضا لمساهمتها الكبيرة في الحفاظ على البيئة ودعم البرامج والمشاريع البيئية العالمية تسهم في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية بهذا المجال الفني والاعلامي.