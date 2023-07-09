ضبطت الشرطة الفرنسية أربعة آلاف نبتة قنب يبلغ ما تنتجه نحو 1100 كيلوغرام من الحشيشة في مستودع داخلي كبير مخصص لهذا النوع من الزراعة في قرية جنوب شرق فرنسا يديره مواطنون وآخرون من التابعية الألبانية، على ما أعلنت النيابة العامة أمس.



واستغرق التحقيق ثمانية أشهر، وأوقف ستة أشخاص أودعوا السجن على هامش مصادر هذه المزروعات في بلدة موريت التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 نسمة وتقع على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من غرونوبل، في جبال الألب الفرنسية.



وأظهر التحقيق وجود «اتجار واسع النطاق» يشارك فيه فريق من الألبانيين الشركاء لأشخاص من غرونوبل.



وكان المستودع الضخم يضم مجموعتين، أولاهما منشأة إنتاجية تبلغ مساحتها 375 مترا مربعا ومجهزة بالكهرباء والتهوية والترطيب ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية وأنظمة التجفيف، وتم اكتشاف أكثر من 1550 نبتة فيها، أي ما يعادل 508 كيلوغرامات من الحشيشة.