واصلت الفرق الكويتية تألقها في ثاني أيام بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو والذي خصص لفئة الشباب والعمومي، حيث حصدت خمس ميداليات ملونة عبارة عن ذهبيتين وفضية وبرونزيتين ما يؤكد تفوقها في هذه الرياضة.



وبذلك يكون قد عزز أبطال الكويت المشاركون في البطولة رصيدهم الإجمالي من الميداليات منذ انطلاق البطولة الجمعة الماضي إلى 14 ميدالية، حيث حصد اللاعبان قتيبة اللوغاني وعبدالعزيز السليطين الميدالية الذهبية، فيما حصل عبدالله العجلان على الميدالية الفضية، بينما فاز حامد الرويح وعلي بوحمد بالميدالية البرونزية.



وكانت الفرق الكويتية المشاركة في البطولة قد أحرزت تسع ميداليات ملونة منها خمس ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزية واحدة خلال منافسات اليوم الأول من البطولة والذي خصص لفئة «الأشبال والبراعم» بعد أداء مميز.



وفي تصريح، أشاد مدرب فريق «كويت سبارتان» محمد السليطين بأداء اللاعبين وتحقيقهم الإنجاز الوطني بعد مشاركة مثيرة وقوية.



وأكد أن تحقيق هذا الإنجاز في بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو هو نتيجة تضافر للعمل الجاد والتدريب المكثف الذي خضع له اللاعبون طوال فترة تدريبهم، مشيرا إلى مساهمة هذا الإنجاز في رفع تصنيف اللاعبين عالميا في اللعبة.