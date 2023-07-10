ودع منتخب قطر كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم بخسارة قاسية أمام بنما 4-0 السبت، في ستاد كاوبويز في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا حتى 16 يوليو الجاري.



وعلى الملعب نفسه، بلغت المكسيك، حاملة اللقب ثماني مرات، الدور نصف النهائي بتغلبها على كوستاريكا بثنائية نظيفة حملت توقيع أوربيلين بينيدا من ركلة جزاء (52) وإريك سانشيس (87).



وفرض البنمي اسماعيل دياس نجم يونيفيرسيداد كاتوليكا الإكوادوري نفسه نجما للمباراة بتوقيعه على ثلاثية سجلها في الشوط الثاني.



وقست بنما (المصنفة 57) على بطل آسيا (58)، وبددت آماله في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية تواليا بعد تأهل نادر في النسخة الماضية عام 2021، حلت خلالها قطر ثالثة بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام المضيفة الولايات المتحدة.



ونجح منتخب بنما في تحقيق الفوز الأول تاريخيا على قطر بعد تعادلهما (3-3) في الدور الأول للنسخة الماضية 2021، وفوز قطر وديا في إسبانيا (2-1) العام الماضي.



وطوى المنتخب القطري صفحة مشاركته الثانية في الكأس الذهبية التي غاب عنها معظم نجوم الفريق الذين شاركوا في كأس العالم العام الماضي، التي ودعها متكبدا ثلاث خسارات متتالية، بعدما فضل مدربه البرتغالي كارلوس كيروش استبعاد أكرم عفيف، حسن الهيدوس، خوخي بوعلام، كريم بوضيف والحارس سعد الشيب، معتمدا على عناصر شبابية مطعمة ببعض لاعبي الخبرة.