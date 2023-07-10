رئيس الوزراء: نعتز بدور الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية المشاركة في تنفيذ مبنى الركاب «T2» بكل كفاءة واقتدار

«T2» من المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية «كويت جديدة 2035»

حريصون على تسخير كل الإمكانات والتسهيلات لاستكمال المشروع وتشغيل خدماته ومرافقه وفق البرنامج الزمني المقرر



قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الأحد، بزيارة إلى مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي.



رافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.



واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على عرض مرئي تضمن أهم المعلومات حول المشروع الجديد ونسب الإنجاز فيه، كما اطلع سموه على مرافق المشروع وآخر مستجدات سير الأعمال فيه والبرنامج الزمني لتنفيذه.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب زيارته إن مشروع مبنى الركاب الجديد يعد من المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية «كويت جديدة 2035» وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.



وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه وتقديره للدور البارز والمشهود الذي تبذله الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية المشاركة في تنفيذ المشروع بكل كفاءة واقتدار وما يتحلون به من مسؤولية مهنية وذلك بالتعاون مع الشركة العالمية المنفذة.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء اهتمام وحرص الحكومة على تسخير كل الإمكانات وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لاستكمال المشروع وتشغيل جميع خدمات ومرافق المطار وفق البرنامج الزمني المقرر.