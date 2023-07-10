توجيهات مباشرة من وزير التعليم بتلبية احتياجات سوق العمل وتزويد المنظومة الصحية بتخصصات طبية بكفاءة عالية

خطة البعثات تضمنت عدة تخصصات بمختلف دول الابتعاث حرصاً على تنوع المخرجات

%54 زيادة بعدد مقاعد الطب البشري وطب الأسنان مقارنة بالعام الماضي

التقديم لبعثات التميز والإيفاد المباشر للتخصصات الطبية «مستمر» حتى فبراير 2024

ثامر السليم

اعتمد وزير التعليم د.حمد العدواني أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للعام (2023- 2024) للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي 2022/2021 و2023/2022 بمختلف أنواعها من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.

وأعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان رسمي أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للوزارة للعام الدراسي (2023- 2024)، حيث هنأت الملحم الطلبة والطالبات المقبولين في البعثات الخارجية وذويهم، داعية الله لهم التوفيق في حياتهم الأكاديمية، ومشيرة إلى أن أعداد المقبولين لخطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام بلغت 3454 طالبا وطالبة، مؤكدة أن عدد المقبولين في خطة البعثات الأصلية للعام الحالي يعادل عدد المقبولين في العام الماضي، مشيرة إلى زيادة عدد المقبولين في الخطة الأصلية هذا العام بالتخصصات المطلوبة بسوق العمل مقارنة بالعام الماضي.

كما أوضحت الملحم أن خطة البعثات الخارجية لهذا العام التي طرحتها وزارة التعليم العالي اشتملت على عدة تخصصات في عدة دول جديدة، منها تخصص علم المناعة وعلم الأمراض في «استراليا»، وكذلك التخصصات التي تم ادراجها في «دول جديدة» كتخصص إدارة الطيران، وعلم الأرصاد الجوية في «كندا»، وتخصص طب الأسنان وهندسة الطيران والعلاج الوظيفي وصحة الفم في «استراليا»، وتخصص علم المختبرات الطبية في «الولايات المتحدة الأميركية»، وتخصص علاج النطق في «نيوزيلندا»، وتخصص التصوير بالأشعة في «المملكة المتحدة»، كما كان للتخصصات الطبية كتخصص الطب البشري في الكلية الملكية للجراحين «RCSI» في «مملكة البحرين»، والطبية المساندة نصيب بعملية التسجيل، ويأتي هذا التنوع بخطة البعثات الخارجية حرصا من وزارة التعليم العالي على تنوع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وتزويد المنظومة الصحية بتخصصات طبية ذات جودة وكفاءة عالية، حيث تمت زيادة مقاعد التخصصات الطبية «طب بشري ـ طب أسنان» في خطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام بنسبة 54% مقارنة مع العام الماضي، والذي جاء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من وزير التعليم، وبجهود حثيثة من المكاتب الثقافية في دول الإيفاد وتعاونها المثمر مع وزارة التعليم العالي.

كما أوضحت وكيل وزارة التعليم العالي أن الوزارة تمنح كذلك برامج بعثات خارجية مختلفة منها بعثات التميز وبعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، فيمكن للطلبة الراغبين في الابتعاث الخارجي التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة والتسجيل مفتوح ومستمر إلى شهر فبراير من العام القادم 2024، علما بأن الوزارة لا تحدد مقاعد محددة لخطة الايفاد المباشر، وفي حال استيفاء شروط الجامعات بدول الايفاد وتحقيق المتطلبات وحصول الطالب على قبول اكاديمي واستيفاء شروط بعثات الايفاد المباشر يتم قبوله مباشرة في البعثة.

ويأتي ذلك حرصا من وزارة التعليم العالي على توفير عدة مسارات وفرص لأبنائنا الراغبين في الدراسة في الخارج بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وشددت الملحم على الطلبة ضرورة الالتزام بقوانين الهجرة في دول الابتعاث، وكذلك الالتزام بلائحتي البعثات والمعادلات الخاصة بوزارة التعليم العالي لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة، كما شددت على أهمية التزام الطلبة المقبولين بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لكل طالب، حيث سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط، وذلك لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة.

وختاما، دعت الملحم الطلبة وأولياء أمورهم متابعة حساب وزارة التعليم العالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية في تويتر والانستغرام لمعرفة الاجراءات والطلبات المتعلقة بعد القبول بالبعثات الخارجية، من خلال حملة #وجهني، كما ندعو الطلبة المقبولين حضور اللقاء التنويري الذي تقيمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة الكويت للطلبة المقبولين في البعثات الخارجية غدا الاثنين 10يوليو والثلاثاء 11 يوليو، على ثلاث فترات حيث سيتم ارسال رسالة نصية للطلبة المقبولين لمعرفة موعد اللقاء التنويري.