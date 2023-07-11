قبول 745 طالباً في التخصصات الهندسية و797 في «الطبية المساعدة»



ثامر السليم



أظهرت احصائية صادرة عن وزارة التعليم العالي، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان إجمالي عدد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية بخطة البعثات الخارجية السنوية لكل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في كل من (الطب البشري - طب الاسنان) بلغ 710 طلاب وطالبات، حيث بلغت نسبة المقبولين في التخصصات الطبية بخطة البعثات السنوية لخريجي الثانوية من المدارس الحكومية 51%، و49% لخريجي المدارس الخاصة.



وحسب الاحصائية فإن عدد المقبولين بالتخصصات الطبية بالتفصيل كانت 565 طالبا وطالبة في تخصص الطب البشري والتي كانت الحدود الدنيا لنسبة القبول فيها 97.40%، و320 طالبا وطالبة في تخصص الصيدلة ونسبة الحدود الدنيا للقبول 93.90%، و145 طالبا وطالبة في تخصص طب الاسنان والحدود الدنيا للقبول 95.72%، لافتة الى ان نسبة عدد مقاعد الطب البشري وطب الاسنان من العام 2022-2023 الى 2023-2024 زادت بنسبة 54% عن العام الماضي.ووفق الإحصائية، فإن عدد الطلبة المقبولين في التخصصات الهندسية بخطة البعثات السنوية لكل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 745 طالب وطالبة، فيما تم قبول 797 طالبا وطالبة في التخصصات الطبية المساعدة و1202 طالب وطالبة في التخصصات الأخرى.