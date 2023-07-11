التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الملك تشالز الثالث في قلعة وندسور للمرة الأولى منذ تتويجه، وذلك بعدما عقد اجتماعا مقتضبا مع رئيس الوزراء ريشي سوناك في «داونينغ ستريت» أكدا خلاله على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.



والتقى بايدن الملك تشالز الذي كان في استقباله في قلعة وندسور، حيث احتسيا الشاي معا في حديقة المقر الملكي بغرب لندن، وذلك عشية قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في ليتوانيا سيطرح خلالها تعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا.



ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» لقطات حية لوصول المروحية التي نقلت بايدن إلى قلعة وندسور، حيث تلقى تحية ملكية من الحرس الويلزي المحتشد في فناء القلعة.



وخلال اللقاء الأول بين بايدن وتشالز منذ تتويج الملك، ناقش الزعيمان بشكل أساسي قضايا البيئة التي تشغل الملك منذ وقت طويل.



وكان بايدن وزوجته جيل قد حضرا سابقا جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر الماضي.



وعقد الرئيس الاميركي مباحثات دامت قرابة 40 دقيقة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في «داونينغ ستريت»، ثم غادر على متن سيارة الليموزين السوداء المصفحة الخاصة به المعروفة باسم «ذا بيست» (الوحش).



وأشاد بايدن خلال لقائه سوناك بالعلاقة «القوية مثل الصخر» بين البلدين، وقال «لم أقابل أبدا صديقا بهذا القرب وحليفا بهذا الكبر».



من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني خلال لقائه الخامس مع بايدن في خمسة أشهر، إن واشنطن ولندن هما «اثنان من أقوى الحلفاء» داخل «الناتو».



وقال سوناك لبايدن بينما كانا جالسين في حديقة داونينغ ستريت «أمر عظيم بالنسبة لنا أن نواصل محادثاتنا». ورد بايدن قائلا «لدينا أشياء كثيرة نتحدث عنها.. علاقتنا صلبة كالصخر».



من جهته، أوضح البيت الأبيض في بيان إن بايدن وسوناك أكدا دعمهما لأوكرانيا خلال مباحثاتهما التي تناولت التطورات هناك فضلا عن قمة حلف الناتو.



وأضاف البيان ان الجانبين ناقشا أيضا التطورات فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية.



وأثار غياب الرئيس الأميركي عن حفل تتويج تشالز الثالث الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عنه في مايو الماضي، وانتقاداته للطريقة التي تعاملت بها لندن مع وضع أيرلندا الشمالية بعد «بريكست»، انتقادات في المملكة المتحدة.



على صعيد أخر، توافد أبرز قادة حلف شمال الأطلسي الى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، عشية انعقاد قمة حاسمة تستمر يومين ويهيمن عليها الحرب في أوكرانيا والنظر في طلبي انضمام كييف وستوكهولم للتحالف. ومن المتوقع أن تجمع قمة (الناتو) 48 وفدا يتألف من 2400 عضو، بما في ذلك 40 رئيس دولة، وتستضيف ليتوانيا حدثا بهذا الحجم للمرة الأولى.



ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة.



وأنفـقـت الـعـاصمـة الليتوانية حوالي 10 ملايين يورو على الاستعدادات للقمة، بما في ذلك إعادة تعبيد بعض الطرق وتطوير البنية التحتية.



وقالت الحكومة الليتوانية - في وقت سابق - إن استضافة قمة (الناتو) ستكلف ليتوانيا إجمالا حوالي 38 مليون يورو.