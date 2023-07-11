

يواصل بنك الكويت الوطني إثراء تجربة العملاء الرقمية الشاملة بما يوفره لهم من خدمات ومنتجات وحلول مصرفية واستثمارية متكاملة من بنك الكويت الوطني وشركة الوطني للاستثمار، تناسب تطلعاتهم وتفي بكل احتياجاتهم.



وفي ذلك الإطار، قامت شركة الوطني للاستثمار بإطلاق خدمة «سمارت ويلث» على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث يمكن لمستخدمي البرنامج بدء الاستثمار في الأسواق العالمية مع خطة استثمارية متنوعة من خلال عملية سريعة وبسيطة باستخدام الموبايل.



تعد الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تمكن عملاء البنك من فتح حساب استثماري بسهولة وطريقة آمنة ورقمية من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، الذي يمكن مستخدميه من فتح حساب سمارت ويلث والاطلاع على كافة تفاصيل ومقتنيات خطتهم الاستثمارية ومتابعة أداء استثماراتهم، كما يمكنهم تحويل الأموال من حساباتهم المصرفية لتمويل حسابهم الاستثماري.



«سمارت ويلث» هي خدمة استثمارية رقمية بالكامل تهدف إلى إتاحة فرصة الاستثمار بطريقة سهلة للجميع، وتستهدف المستثمرين الذين يخططون لأهداف مالية على المدى البعيد مثل شراء منزل جديد أو الادخار لتعليم الأطفال أو للتقاعد أو الاستثمار للأغراض العامة، وتمكن الخدمة العملاء من الاستثمار في خطط استثمارية متعددة الأصول بطريقة سهلة وسريعة، تشمل أوراقا مالية توفر الانكشاف على الأسهم والعقارات والسندات والسلع، وكذلك تقدم الخدمة فرصة الاستثمار في الأسواق العالمية بمناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة من خلال حلول محلية لتمويل الحساب.



تعتمد خدمة سمارت ويلث على تكنولوجيا حديثة مخصصة لتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء وفقا لمدى تقبل المخاطر لدى كل مستثمر على حدة وبما يتناسب مع أهداف كل مستثمر وتطلعاته المالية، ما يسمح له بادخار واستثمار أمواله على المدى الطويل حتى لو لم يكن لديه أي خبرة استثمارية سابقة.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: تمكين عملائنا من الاستثمار مع خدمة سمارت ويلث عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل يأتي في إطار استراتيجيتنا لتوفير تجربة مصرفية رقمية متكاملة لهم من خلال تعزيز الحلول الاستثمارية الرقمية التي يحصلون عليها.



وأكد النصف حرص الوطني على توفير كافة احتياجات العملاء من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل بما يسهم في إثراء التجربة المصرفية الرقمية التي يحصل عليها العميل وتتيح له إتمام كل معاملاته في أي وقت ومكان.



وأشار النصف إلى تحقيق خدمة سمارت ويلث نجاحا كبيرا انعكس على إقبال المستثمرين المتطلعين إلى استثمار أموالهم بطريقة سهلة تناسب أنماط حياتهم وأهدافهم المالية المستقبلية طويلة الأجل.



سمارت ويلث هي خدمة مقدمة من شركة الوطني للاستثمار، التي تعد الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني وتمكن العملاء بالحصول على استشارات استثمارية، لمساعدتهم في تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بهم.



وأكد النصف حرص الوطني للاستثمار وبشكل دائم على تقديم أفضل الحلول الاستثمارية طويلة الأجل للعملاء، والتي يأتي بصدارتها خدمة سمارت ويلث.



ويمكن فتح حساب في خدمة «سمارت ويلث» عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل أو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بخدمة سمارت ويلث أو تطبيق سمارت ويلث أو من خلال المدير العلاقات في أحد فروع بنك الكويت الوطني.