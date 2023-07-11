إيمان الروضان: فخورون بإطلاق أول منصة لإدارة الحوسبة السحابية المتعددة في الكويت مع «غوغل كلاود»

عبدالرحمن الذهيبان: «زين» تتميز بنهجها المبتكر ونفخر بإطلاق أول مشروع لـ «Anthos» للسحابات الهجينة



أعلنت «زين» عن تعاون على المستوى المحلي مع شركة «غوغل كلاود»، والذي تقوم من خلاله باختيار منصة Anthos للسحابات الهجينة والمتعددة التي تمكن الشركات من تشغيل أعمالها بشكل متناسق على جبهات متعددة في مقر العمل وعلى السحابة وما بينهما، وذلك باستخدام نموذج أعمال مفتوح يتميز بالانسيابية والمرونة، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز خطط وأهداف «زين» نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في كل أوجه العمل.



وجاء الإعلان عن هذا التعاون في منصة زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، حيث استقبلت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لزين الكويت وفدا رسميا من شركة «غوغل كلاود» ترأسه عبدالرحمن الذهيبان المدير التنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وتم التوقيع على التعاون بحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية في كل من زين الكويت و«غوغل كلاود».



وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت إيمان الروضان: فخورون بكون زين أول شركة في الكويت تتعاون مع «غوغل كلاود» لإطلاق منصة إدارة الحوسبة السحابية الهجينة والمتعددة، والتي تعد قاعدة قوية لتطبيق استراتيجيتنا للحوسبة السحابية، مما سيسهم في تعزيز حزمة الخدمات والحلول التي نقدمها للسوق.



وأضافت الروضان: يأتي هذا التعاون في لحظة مهمة للغاية تتزامن مع إعلان «غوغل كلاود» مؤخرا نيتها لإطلاق منطقة سحابية جديدة في الكويت، وهي الخطوة التي تدعم رؤيتنا طويلة المدى لتسريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.



وقال عبدالرحمن الذهيبان معلقا: تتميز زين بنهجها المبتكر في قطاع الاتصالات، ونفخر بإطلاق أول مشروع لمنصة Anthos في الكويت، ونؤمن بأن تقنية السحابة المفتوحة والمتعددة أمر لا غنى عنها اليوم، فهي توفر الاختيار والمرونة لعملائنا، وتفتح باب التعاون بحرية مع جميع المؤسسات في السوق.



وتقوم الشركات العاملة في مختلف القطاعات - وبالأخص مشغلو الاتصالات - اليوم أكثر من أي يوم مضى بتحويل عملياتها التشغيلية رقميا، وذلك بهدف إعادة تصميم تطبيقاتها الأساسية وتعزيز بناها التحتية عبر تبني التقنيات الأكثر تطورا لتحقيق كفاءة أعلى مع تقليل التكاليف، وقد بدأت زين رحلتها للتحول الرقمي منذ وقت طويل، وتستمر اليوم بحصد ثمار استثمارها المبكر في الرقمنة في جميع قطاعات العمل المختلفة.



وقامت زين بالتعاون مع «غوغل كلاود» للتوسع في رحلتها للتحول الرقمي من خلال تبني منصة Anthos التي تعتبر منصة هجينة لإدارة السحابة، وهي مبنية على محرك GKE الخاص بشركة «غوغل كلاود»، والذي يقدم خدمة Kubernetes المدارة بشكل كامل لمساعدة الشركات والمؤسسات من الابتكار بشكل أكثر سرعة لتقديم الخدمات والحلول لعملائهم بشكل أكثر أمانا وبأقل تكلفة.



واختارت «زين» منصة Anthos لتكون لبنة البناء الأساسية لاستراتيجيتها الخاصة بتطبيقات السحابة الأساسية، وذلك لاستخدامها في مجموعة واسعة من الأعمال، ما من شأنه الدفع بالمزيد من حلول الأعمال في المنطقة ما بين السحابة والخوادم في مقر العمل (المعروفة بـ the edge)، مثل حلول الرؤية، والتعرف على الصور، واكتشاف الأنماط، والعديد من الحلول التقنية الحديثة الأخرى التي عادة ما تكون مقسمة ما بين السحابة والخوادم في مقر العمل فقط.



وشاركت إيمان الروضان مؤخرا في حلقة نقاشية أقيمت على هامش حفل إطلاق المنطقة السحابية الجديدة لـ «غوغل كلاود» في قطر تحت عنوان «تبني الابتكار مع غوغل كلاود»، حيث شاركت الروضان خبراتها ورؤيتها حول الابتكار وفرص التحول الرقمي بالمنطقة خلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها مسؤولون تنفيذيون من شركات المنطقة.



وتستمر «زين» من خلال منظومة شراكاتها الاستراتيجية مع كبار رواد التكنولوجيا العالميين بقيادة مرحلة جديدة من تمكين التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، حيث تقدم الشركة محفظة حلولها المتكاملة لخدمات الحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني وخدمات الاتصالات بتقنية الجيل الخامس 5G وغيرها من التقنيات الثورية لتسد احتياجات كل المؤسسات الحكومية والخاصة بما يصب في مصلحة المجتمع وخدمة الأهداف التنموية للدولة.